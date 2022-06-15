Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 15.06.2022 18:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2022 18:53
    ABONE OL

    18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? YKS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, Vapur, tramvay bedava mı?

    Üniversite sınavına az bir süre kala, milyonlarca aday, velisi ve sınav görevlisi YKS günü otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve tramvayın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. İlk açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Son dakika haberine göre YKS’nin yapılacağı hafta sonunda öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerinin EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. Peki diğer şehirlerde durum ne? İstanbul'da 18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? YKS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, Vapur, tramvay bedava mı?

    18 HAZİRAN CUMARTESİ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

    18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? YKS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, Vapur, tramvay bedava mı? soruları gündemde yer alıyor. Bu yıl YKS 18 ve 19 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM tarafından sınava giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürürken son dakika açıklama geldi. Buna göre Ankara'da hafta sonu 2 gün adaylara, velilere ve sınav görevlilerine EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetleri ücretsiz olacak. Peki İstanbul'da toplu taşıma 18 Haziran Cumartesi günü ve 19 Haziran Pazar günü bedava mı?

    18 HAZİRAN CUMARTESİ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, YKS'nin yapılacağı hafta sonunda öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerinin EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını duyurdu.

    İstanbul'da da merkezi sınavlarda genellikle toplu taşımalar ücretsiz oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 18 ve 19 Haziran'da megakentte de toplu taşıma araçlarının bedava olması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

    ÖSYM AİS ile artık YKS sınav yerleri öğrenilebiliyor. Önceki sınavlarda olduğu gibi yine ÖSYM resmi sitesinden sınav giriş belgesi alınabiliyor.

    YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

        2022 YKS NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Haberler 18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? YKS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, Vapur, tramvay bedava mı?
            SON DAKİKA