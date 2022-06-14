Vanilya sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Vanilya sabunu nasıl kullanılır? Hangi cilt tiplerinde kullanılır?

👉Vanilya Sabunu Faydaları Nelerdir?

Vanilya sabununun faydaları şöyledir:

• Hakiki vanilya özü ile yapılan sabunu kullandığınızda ruh haliniz de değişecek. Daha sakin ve huzurlu bir hale bürüneceksiniz.

• Solunum veya dolaşım sistemlerinde var olan mikropları ya da iltihapları kısa sürede iyileştirme konusunda oldukça başarılıdır.

• Ateşten dolayı oluşan anksiyete, stres ya da alerjilere karşı da etkileri büyüktür. Vücutta oluşan tüm hasarları kısa sürede iyileştirir.

• Sinir sistemlerinin rahatlamasına destek olur. Özellikle öfkeli ve kaygılı olan kişilerin zihninin rahatlamasına yardımcı olur. Sakinleştirici bir özelliği vardır.

• Geceleri uyumadan önce kullandığınız zaman uykunuzu verimli bir şekilde yapmanıza imkan sağlar. Vanilya sabunu ile duş aldığınız zaman hemen uykuya dalacaksınız. Kan basıncını düşürdüğü için uykunuzun bölünmesini engeller. Rahat ve konforlu bir uyku yapmış olursunuz.

• Kadınların düzensiz regl dönemlerinde kullanması durumunda düzensizlikler kısa sürede ortadan yok olur. Düzenli ve ağrısız bir şekilde regl dönemini geçirmiş olurlar.

👉Vanilya Sabunu Nasıl Kullanılır?

Vanilya sabununun kullanımı oldukça kolay ve pratiktir. Islak cilde ya da vücuda uygulanması daha etkili sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu yüzden öncelikle yüzünüzü ve cildinizi ıslatın ve vanilya sabununu köpürterek sürmeye başlayın. 1 ya da 2 dakika boyunca cildinize ya da vücudunuza vanilya sabunu ile masaj yapmaya devam edin. Daha sonra ılık su ile durulamaya başlayın. Bütün işlemlerin sonucunda cildinizin ve yüzünüzün yumuşak bir yapıda olduğunu göreceksiniz. Üstelik pürüzsüz bir görüntü de elde etmenize destek olur.