Türksat 5B uydusu ne işe yarar? Türksat 5B frekanslar değişecek mi?

Türksat 5B uydusu için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz sene Aralık ayında fırlatılan uydunun devreye gireceği tarih dört gözle bekleniyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türksat 5B frekanslar değişecek mi ve Türksat 5B ne zaman devreye girecek soruları yer alıyordu. Peki, Türksat 5B ne işe yarar? Türksat 5B ne zaman devreye girecek? İşte merak edilenler…

Türksat 5B Uydusu Ne Zaman Devreye Girecek?

Türksat 5B uydusu vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Bu nedenle Türksat 5B ne zaman devreye girecek sorusu en merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Türksat 5B uydusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı törenle bugün saat 14.00'da devreye girecek. 19 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusunun bugün hizmete alınacağını öğrenenler nasıl değişiklikler olacağını büyük bir heyecanla bekliyor.