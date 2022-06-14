Türksat 5B frekanslar değişecek mi? Türksat 5B uydusu ne işe yarar? Türksat 5B ne zaman devreye girecek?

Türksat 5B uydusu geçtiğimiz yılın sonunda uzaya fırlatılmıştı. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Türksat 5B uydusu hizmete alınacak. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında birçok detayı merak ediyor. En sık aratılanlar arasında Türksat 5B uydusu ne zaman hizmete alınacak ve Türksat 5B uydusu ne işe yarar soruları yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek törenle birlikte veri iletim kapasitesinde 15 kat artış yaşanacağı belirtildi. Türksat 5B uydusu ne zaman hizmete alınacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Türksat 5B Uydusu Ne Zaman Devreye Girecek?

Türksat 5B uydusu vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Bu nedenle Türksat 5B ne zaman devreye girecek sorusu en merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Türksat 5B uydusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı törenle bugün saat 14.00'da devreye girecek. 19 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusunun bugün hizmete alınacağını öğrenenler nasıl değişiklikler olacağını büyük bir heyecanla bekliyor.