Ortalama 70 olursa teşekkür alınır mı? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf e-Okul takdir - teşekkür hesaplama! Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır?

Haziran ayının sonları yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve velisi Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Çocuklarının ikinci dönem derslerinden sonra başarılı bir ortalama ile geçip geçmeyeceğini merak eden veliler E-Okul üzerinden takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Takdir ve teşekkür belgesinin alınıp alınmayacağı, neye göre nasıl hesaplanacağına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Ortalama 70 olursa teşekkür alınır mı? Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır? İşte merak edilenler!
E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
* Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın.
* İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.