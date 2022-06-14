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    • Haberler
    • 14.06.2022 13:05
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    • 14.06.2022 13:05
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    Okullarda karne günü kıyafet serbest mi? Karne günü okula serbest mi gidilecek? 17 Haziran Cuma okula formayla mı gidilecek?

    Karne günü okula serbest mi gidilecek? Okullarda karne günü kıyafet serbest mi? 17 Haziran Cuma okula formayla mı gidilecek? soruları karne dağıtılmasına az bir süre kala öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı takvime göre okullarda karne dağıtımı 17 Haziran 2022 Cuma günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler heyecanla cuma gününü beklerken bir yandan da forma zorunluluğu var mı merak ediyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK?

    Karne günü yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerine kavuşacak. Karne gününde okula nasıl gidileceği merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler formanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki Karne günü okula serbest mi gidilecek? Okullarda karne günü kıyafet serbest mi? 17 Haziran Cuma okula formayla mı gidilecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

    KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı kıyafet serbestliğini okulların tercihine bırakmıştır. Kimi okullarda forma zorunluluğu bulunmazken, kimi okullarda serbest kıyafet yasaktır. Okullar dilerse okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyacak. İsterse de okula has üniforma alınmasını şart koşabilecek.

    Bu durumla ilgili net bilgi, okul yönetimlerinden alınabilir.

    YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.

    MEB'İN KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda, öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Öğrenciler vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemeyecek.

    MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, MEB'e bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest olacak.

    Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, MEB'e bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4'üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilecek.

    Yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafetinin serbest olmasına dair bu yönetmelik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndaki milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları öğrencileri hakkında uygulanmayacak.

    Yönetmelikte temel ilkeler şöyle belirlendi:

    * Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek.

    * Öğrenim görülen programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratuvarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyilebilecek.

    * Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyecek, ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamayacak.

        * Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilecek.

        * Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilecek.

        * Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

        İşte kılık ve kıyafet sınırlamaları

        * Yönetmeliğe göre öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamayacak.

        * İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler, yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemeyecek.

        * Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyilmeyecek.

        * Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamayacak ve giysileri giyemeyecek.

        * Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olacak. Öğrenciler makyaj yapmayacak, bıyık ve sakal bırakamayacak.

        Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ortaokul öğrencilerine MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, lise öğrencilerine MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında da ilgili disiplin hükümleri uygulanacak.

        Uygulanmayacak ve yürürlükten kaldırılan hükümler

        Diğer yönetmelik ve düzenleyici işlemlerin, resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin konulardaki bu yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmayacak.

        Yönetmelikle 22 Temmuz 1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan MEB ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

        16 Temmuz 1982 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 14. maddesiyle hükümleri saklı tutulan yönetmelikler arasındaki "22 Temmuz 1981 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına bağlı Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

        Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilir" fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 1981 tarihli MEB ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar devam edilecek.

        Öğrenciler, 2012-2013 ve daha önceki öğretim yılları için okul yönetimlerince belirlenen önlük veya okul üniformalarını 2013-2014 öğretim yılında giyebilecek.
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        Haberler Haberler Okullarda karne günü kıyafet serbest mi? Karne günü okula serbest mi gidilecek? 17 Haziran Cuma okula formayla mı gidilecek?
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