Norveç iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? Norveç saatlik çalışma ücretleri ne kadardır?

👉Norveç İş İmkânları Nelerdir? Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
Norveç'te çalışmak isteyen kişilere sunulan Norveç iş imkanları, genellikle hizmet sektörü üzerine kurulmuştur. Kişiler, çalışmayı talep ettikleri meslek ya da sektörde açık bulunması durumuna göre ülkeye giderek çalışmaya başlayabilirler. Hizmet sektörü dışında Norveç'te en çok imkanın mevcut olduğu sektörler şöyle sıralanmıştır:
• Tarım
• Kimyasallar
• Balıkçılık
• Gıda işleme
• Madencilik
• Kağıt ürünleri
• Petrol ve doğalgaz
• Nakliye
• Tekstil
👉Norveç Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
Norveç'in ülkesinde çalıştırmak için alım yaptığı güncel meslekler, şöyle sıralanmıştır:
• Yapı ve inşaat yöneticileri ile işçileri
• Öğretmen
• Mühendislik
• Hemşire
• Doktor
• Sağlık çalışanları
• İmalat işçileri
• Perakende ve satış işçileri
• Turizm çalışanları
• Tarım ve bahçecilik
• Balık işleme
• Ormancılık çalışanları
👉Norveç mühendis maaşları Ne Kadardır?
Norveç'te mühendis olarak çalışan kişilerin yıllık olarak aldıkları maaşlar, ortalama 55.000 Norveç kronudur. Ancak bu ücret kişilerin çalışma süreleri ile hangi tür mühendis olduklarına göre değişir. Yazılım, bilgisayar ve elektrik mühendislerinin yıllık ortalama maaşları, 65.000 Norveç kronuna kadar çıkabilir.
👉Norveç Saatlik Çalışma Ücretleri Ne Kadardır?
Norveç'e göçmen olarak gelmiş olan ve çalışan kişilerin maaşları, çalışmakta oldukları sektöre ve saate göre hesaplanır. Bu nedenle de kişiler hangi sektörde aktif olarak çalışmaktaysa o sektör için belirlenmiş olan ücretleri göz önünde bulundurulur:
• İnşaat sektörü: 220.00 Norveç kronu
• Deniz inşaatı sektörü: 189.39 Norveç kronu
• Çiftçilik ve bahçıvanlık sektörü: 129.40 Norveç kronu
• Temizlik sektörü: 196.04 Norveç kronu
• Balık işletmesi: 205.55 Norveç kronu
• Elektrik sektörü: 225.15 Norveç kronu
• Karayolu ile yük taşımacılığı sektörü: 185.50 Norveç kronu
• Tur otobüsleri ile yolcu taşımacılığı sektörü: 174.12 Norveç kronu
• Otel, restoran ve yemek sektörü: 175.47 Norveç kronu
• Diğer sektörler: Yasalarla belirlenen kabul görmüş bir saatlendirme ücreti yoktur.
Norveç iş imkanlarından yararlanarak ülkeye gitmiş olan kişiler, çalışmaya başladıkları sektörlerde genellikle bu ücret üzerinden çalışmaya başlarlar. Ancak çalıştıkları şirkete ve vasıflarına göre de aylık ücretleri değişebilir.
👉Norveç'te Çalışmak İçin Ne Yapılması Gereklidir?
Norveç'te çalışabilmek için gerekli olan en önemli şey, ülkenin bünyesine göçmen çalışan arayıp aramadığıdır. Ülke çalışan ihtiyacı olduğu zamanlarda gerekli koşullar sunarak bu koşullara uygun olan kişilerin bünyesinde çalışmak için başvurma imkanına sahip olduğunu belirtir. Bunun için Norveç Konsolosluğu tarafından yapılan duyuruların takip edilmesi gereklidir. Hangi mesleklerde alım yapılacağı ve mesleklerin yerine getirmeleri gereken şartlar, bu duyurularda detaylı bir şekilde açıklanır.
👉Norveç Çalışan Maaşları Ne Kadardır?
Güncel Norveç çalışanlarının maaşları, yıllık olarak şöyle sıralanmıştır:
• Eczacı: 120.339 Dolar
• Diş hekimi: 90.059 Dolar
• Mimar: 77.929 Dolar
• İnşaat mühendisi: 70.951 Dolar
• Yazılım mühendisi: 67.983 Dolar
• Proje müdürü: 58.283 Dolar
• Satış müdürü: 65.870 Dolar
• Operasyon müdürü: 59.105 Dolar
• Makine mühendisi: 57.476 Dolar
• Bilgi teknolojileri yöneticisi: 57.295 Dolar
• Kimya mühendisi: 55.492 Dolar
• Reklam yazarı: 50.871 Dolar
• Garson: 24.318 Dolar
• Hemşire: 35.249 Dolar
• Öğretmen: 48.152 Dolar
• İnsan kaynakları yöneticisi: 51.902 Dolar
• Veri analisti: 50.299 Dolar
• Avukat: 38.821 Dolar
• Aşçı: 52.477 Dolar
Türkiye'de bir okulda okumuş olan ancak diploma denkliği bulunan kişiler, Norveç iş imkanlarından yararlanarak ülkede bu ücretler üzerinden maaş alabilirler.