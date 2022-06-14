Kazadan ve beladan korunmak için hangi dua okunur? Kazadan ve beladan korunma duası okunuşu ve anlamı

Son zamanlarda sıkıntılı süreçlerden geçen birçok kişi dua ederek manevi olarak rahatlamak istemektedir. Özellikle yola çıkacakların, yeni bir işe adım atanların en merak ettiği sorular arasında kazadan ve beladan korunma duası okunuşu yer almaktadır. Kaza ve beladan korunmak için okunacak dualar nelerdir ve kazadan ve beladan korunmak için hangi dualar okunur sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Kazadan ve Beladan Korunmak İçin Hangi Dua Okunur?

Kazadan ve beladan uzak olmak isteyenler konuyla ilgili çeşitli duaları araştırıyor. Bu nedenle kazadan ve beladan korunmak için okunacak dualar vatandaşların en merak ettiği sorulardandır. Ayetel Kürsi, Nas Suresi, Felak Suresi bu gibi durumlarda en çok başvurulan dualar arasında yer almaktadır. Hadislerde de bu surelerin etkisinin büyüklüğü belirtilmektedir. Bu surelerin dışında ise kazadan ve beladan korunmak için şu duanın etkili olduğu belirtilmektedir;

Duanın önemi ayet ve hadislerle sabit ve Allah'ın sonsuz yardımından yararlanmak için gereklidir. Mümin suresi 60. Ayetinde yüce Allah şöyle buyurur: "Rabbiniz şöyle dedi: 'Bana dua edin, duanıza cevap vereyim."

Kimseye muhtaç olmadan sağlıklı bir şekilde yaşama arzusunu dualarına yansıtan Sevgili Peygamberimiz (sav) de, hayatı boyunca en güzel dualarla Allah'tan yardım istemiş, hadislerle de aktarılan bu önemli tavsiyeleri Müslümanlar için rehber olmuştur.