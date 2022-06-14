Getir'de çalışmak isteyen kişilere sunulmuş ola çalışma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
- A1 ya da A2 sınıfı ehliyet sahibi olmak
- En az 1 yıllık ehliyet tecrübesinin olması
- Sabıka kaydının temiz olması
- En az ilköğretim mezunu olmak
- İş kıyafeti standartlarına uymak
- Çalışma saatlerini aksatmamaya ve geciktirmemeye özen göstermek (Getir çalışma şartlarının sağlanabilmesi için esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek de önemli unsurlardan biridir.)
- Takım çalışmasına uyum sağlamak
- Güler yüzlü olmak
- Teknolojiye sistemi kullanabilecek kadar hakim olmak
- Trafik kurallarına uymak
- Ekipmanları özenli ve dikkatli kullanmak
Getir Kuryesi Olma Koşulları Nelerdir?
Getir şirketinde kurye olarak çalışma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- A1 ya da A2 ehliyet üzerinden en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak
- Motor ile çalışmaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak (Getir çalışma şartları arasında bu şartın hastanelerden alınmış olan sağlık raporu ile kanıtlanması da yer alır.)
- Kendine ait bir motora sahip olmak (Sahip olunan motorun büyüklüğü de 100-150 CC arası olmalıdır.)
- Kişinin şahıs şirketinin olması
- Ehliyet ceza puanı 50 veya altında olması
- Adli sicil kaydı temiz olması
- Motorun bakımını ve yakıt masraflarını kişinin kendisi üstlenmeyi kabul etmesi
- Kurye olarak çalışılacak olan bölgenin iyi bilinmesi
- Kuryelik yapacak kişilerin kendileri üzerine kayıtlı Android alt yapılı cep telefonu ve navigasyonunun bulunması
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Getir Saatlik Ücret Ne Kadardır?
Getir çalışanlarının saat başı olarak aldıkları ücret, 30 TL olarak belirlenmiştir. Ancak Getir çalışanları, saatlik ücretlerine ek olarak teslim ettikleri siparişlere de ücret alırlar. Aylık alacakları maaşlar, saatlik ücretlerine ek olarak teslim ettikleri siparişlere göre de değişir.
Getir Maaşları Ne Kadardır?
Getir'de çalışanların maaşları, 3200 TL ile 9000 TL arasında değişiklik gösterir. Getir çalışanları, günde ortalama 15 saat çalışır. Buna ek olarak aldıkları siparişlere göre de günlük ve aylık ücretleri artış gösterir.