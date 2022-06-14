Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?
Genç girişimci desteğine müracaat etmek isteyen kişilerin yapmaları gereken ilk şey, KOSGEB resmi internet sitesinde yer alan formları doldurmaları gereklidir. Bu formlardan "Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu" e-Devlet üzerinden doldurulur. Bu formundan doldurulmasından sonra da sitede yer alan diğer form, "Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu" doldurulacaktır. İkinci doldurulan form KOSGEB'e teslim edilir ve başvuru sonucu beklenir.
Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?
Genç girişimci desteğinin koşulları, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
- 18-29 yaşları arasında olmak
- Daha önce bu genç girişim destek programından ve KOSGEB tarafından verilmiş olan diğer desteklerden yararlanmamış olmak
- 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Bağ-Kur'dan ilk defa faydalanıyor olmak
- Daha önce herhangi bir şirket açmamış veya ortak olmamış olmak
KOSGEB Tarafından Verilen Destekler Nelerdir?
Güncel olarak KOSGEB'ten alınabilecek olan destekler, şöyle sıralanmıştır:
- Girişimcilik Destekleri
- Geleneksel Girişimci Destek Programı
- İleri Girişimci Destek Programı
- İş Planı Ödülü Destek Programı
- Girişimcilik Destek Programı
- Girişimcilik Eğitimi
- AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
- Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
- AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
- Endüstriyel Uygulama Destek Programı
- KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
- Stratejik Ürün Destek Programı
- İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
- İşletme Geliştirme Destek Programı
- Yeşil Dönüşüm Destek Programı
- İş Birliği Destek Programı
- KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
- Yurt Dışı Pazar Destek Programı
- Tematik Proje Destek Programı
- Genel Destek Programı
- KOBİ Finansman Destekleri
- KOBİ Finansman Destek Programı
- Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı
- İŞGEM/TEKMER Destekleri
- İŞGEM Destek Programı
- İŞGEM/TEKMER Programı
- Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
- Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri
- Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
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