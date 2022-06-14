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    • Haberler
    • 14.06.2022 08:01
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    • 14.06.2022 08:01
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    Genç girişimci olarak ne iş yapılır? Genç girişimci desteği başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB tarafından verilen destekler ve 75 bin TL hibe

    75.000 TL hibe alabilirsiniz! KOSGEB tarafından verilen destekler nelerdir? Genç girişimci desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte bu soruların cevapları... Genç girişimci desteği, güncel olarak 18 ile 29 yaşları arasında olan ve yeni bir şirket kurmak isteyen genç kişilere verilen hibe desteğinin adıdır. Genç girişimci desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, en fazla 75.000 TL'ye kadar vergi ödemeden çeşitli girişimcilik destekçisi olan kurumlardan kredi alabilir ve kendi işletmelerini açabilirler. Genç girişimcilere devlet tarafından verilen BAĞKUR desteği, yalnızca 1 yıla mahsus olarak verilir.

    takvim.com.tr
    Genç girişimci desteği başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB tarafından verilen destekler nelerdir?

    Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Genç girişimci desteğine müracaat etmek isteyen kişilerin yapmaları gereken ilk şey, KOSGEB resmi internet sitesinde yer alan formları doldurmaları gereklidir. Bu formlardan "Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu" e-Devlet üzerinden doldurulur. Bu formundan doldurulmasından sonra da sitede yer alan diğer form, "Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu" doldurulacaktır. İkinci doldurulan form KOSGEB'e teslim edilir ve başvuru sonucu beklenir.

    Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

    Genç girişimci desteğinin koşulları, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

    • 18-29 yaşları arasında olmak
    • Daha önce bu genç girişim destek programından ve KOSGEB tarafından verilmiş olan diğer desteklerden yararlanmamış olmak
    • 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Bağ-Kur'dan ilk defa faydalanıyor olmak
    • Daha önce herhangi bir şirket açmamış veya ortak olmamış olmak

    KOSGEB Tarafından Verilen Destekler Nelerdir?

    Güncel olarak KOSGEB'ten alınabilecek olan destekler, şöyle sıralanmıştır:

    • Girişimcilik Destekleri
    • Geleneksel Girişimci Destek Programı
    • İleri Girişimci Destek Programı
    • İş Planı Ödülü Destek Programı
    • Girişimcilik Destek Programı
    • Girişimcilik Eğitimi

    • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
    • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
    • AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
    • Endüstriyel Uygulama Destek Programı
    • KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
    • Stratejik Ürün Destek Programı

    • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
    • İşletme Geliştirme Destek Programı
    • Yeşil Dönüşüm Destek Programı
    • İş Birliği Destek Programı
    • KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
    • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
    • Yurt Dışı Pazar Destek Programı
    • Tematik Proje Destek Programı
    • Genel Destek Programı

    • KOBİ Finansman Destekleri
    • KOBİ Finansman Destek Programı
    • Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı
    • İŞGEM/TEKMER Destekleri
    • İŞGEM Destek Programı
    • İŞGEM/TEKMER Programı
    • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
    • Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri
    • Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

        Genç Girişimci Devlet Desteği Kaç Yıl Verilir?

        Genç girişimcilere devlet tarafından verilen BAĞKUR desteği, yalnızca 1 yıla mahsus olarak verilir. 1 yıllık sürenin dolmasından sonra genç girişimcilik desteği almış olan kişiler, kendi BAĞKUR primlerini kendilerini ödemeye başlarlar.

        KOSGEB Destekleri Geri Ödemeli Mi?

        KOSGEB üzerinden alınmış olan desteklerin tümü, alınmış olan destek tutarının bir kısmı geri ödemeli olarak girişimcilere sağlanır. Ancak devlet tarafından desteklenen bazı programlarda hibe söz konusu olabilir. Alınmış olan desteklerin geri ödemeleri ise desteğin alınmasından 1 yıl sonra yapılır.

        Genç Girişimci Olarak Ne İş Yapılır?

        Genç girişimci olmak isteyen kişilerin günümüzde yapabilecekleri işler, şöyle sıralanabilir:

        • Sosyal medya içerik üretimi
        • Stok fotoğrafçılık
        • E- ticaret ile ürün satışı
        • Dijital pazarlama uzmanlığı
        • Sosyal medya yöneticiliği
        • SEO uzmanlığı
        • Web tasarımcılık
        • Yazılım geliştirme
        • Video editörlüğü
        • Grafik tasarımcılık
        • Yaşam koçluğu
        • Kariyer Koçluğu
        • Halkla ilişkiler danışmanlığı
        • Domain ticareti

        Bu meslek alanlarının hepsi ile uğraşmak isteyen ancak finansal bazı sorunları bulunan gençlere genç girişimci desteği verilir.
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        Haberler Haberler Genç girişimci olarak ne iş yapılır? Genç girişimci desteği başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB tarafından verilen destekler ve 75 bin TL hibe
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