Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus’ta hangi diziler ve filmler var? Disney Plus’a Nasıl üye olunur? Disney Plus uygulaması neden yok, uygulama ne zaman çıkacak?

Son zamanlarda artış gösteren dijital içerik platformlarından biri de Disney Plus oldu. Netflix'in en byük rakipleri arasında yer alan Disney Plus'un Türkiye'ye geleceği haberinin ardından birçok kişi konuyla yakından ilgilenmeye başladı. 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle ülkemizde de yayın hayatına başladı. Bu nedenle Disney Plus hakkında araştırmalar hız kazandı. Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var, Disney Plus aylık ve yıllık üyelik ne kadar sorularına cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Disney Plus Aylık Kaç TL?
Disney Plus'ın ülkemizde de yayın hayatına başlamasının ardından en merak edilen sorulardan biri de Disney Plus aylık kaç TL oldu. Türkiye pazarına giriş yapan Disney Plus yıllık ve aylık olmak üzere iki farklı abonelik sistemi ortaya koydu. Disney Plus için aylık olarak 34,99 TL istenirken yıllık plan için istenen tutar 349,90 TL olarak belirlendi.
Disney Plus'ta Hangi Diziler ve Filmler Var?
Dsney Plus içerikleri arasında birbirinden farklı türler yer alıyor. Pixar yaratıcılarından Luka ve Soul tarzında hikayeler sunulurken, Disney'den gişe rekorları kıran aksiyon ve animasyon filmleri yer alıyor. Obi-Wan Kenobi ve The Mandalorian tarzında destansı hikayeler ve Marvel Studios'dan Loki, Hawkeye ve WandaVision gibi orijinal yapımlar, The Kardashians, The Dropout, How I Met Your Father gibi orijinal içerikler ve yeniden izlenebilecek How I Met Your Mother ve The Walking Dead gibi popüler içerikler de seyirciyle buluşacak. Ayrıca Türkiye'ye giriş yapması sebebiyle özel çekilmiş yerli yapımlar da Disney Plus'ta yer alacak. Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Kaçış dizisi platformun ilk yerli ve orijinal yapımı olarak yerini aldı. Ayrıca Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Atatürk dizisinin ise 29 Ekim 2022 tarihinde yayına gireceği belirtildi.
Disney Plus'ı Aynı Anda Kaç Kişi İzleyebilir?
Disney Plus üyeliği alanlar 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca bir hesaptan 4 kullanıcının aynı anda izleyebildiği de Disney Plus tarafından belirtilmektedir. GroupWatch özelliği ile 6 kişi birlikte sanal izleme keyfini de deneyimleyebilir.
Disney Plus'a Nasıl Üye Olunur?
Disney Plus'ın Türkiye'ye gelmesinin ardından en merak edilen sorular arasında Disney Plus'a nasıl üye olunur sorusu yer aldı. Disney Plus üyeliği için www.disneyplus.com/tr-tr adresinden giriş yaparak kaydınızı oluşturabilirsiniz.