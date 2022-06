Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus’ta hangi diziler ve filmler var? Disney Plus’a Nasıl üye olunur? Disney Plus uygulaması neden yok, uygulama ne zaman çıkacak?

Disney Plus'ta Hangi Diziler ve Filmler Var?

Dsney Plus içerikleri arasında birbirinden farklı türler yer alıyor. Pixar yaratıcılarından Luka ve Soul tarzında hikayeler sunulurken, Disney'den gişe rekorları kıran aksiyon ve animasyon filmleri yer alıyor. Obi-Wan Kenobi ve The Mandalorian tarzında destansı hikayeler ve Marvel Studios'dan Loki, Hawkeye ve WandaVision gibi orijinal yapımlar, The Kardashians, The Dropout, How I Met Your Father gibi orijinal içerikler ve yeniden izlenebilecek How I Met Your Mother ve The Walking Dead gibi popüler içerikler de seyirciyle buluşacak. Ayrıca Türkiye'ye giriş yapması sebebiyle özel çekilmiş yerli yapımlar da Disney Plus'ta yer alacak. Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Kaçış dizisi platformun ilk yerli ve orijinal yapımı olarak yerini aldı. Ayrıca Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Atatürk dizisinin ise 29 Ekim 2022 tarihinde yayına gireceği belirtildi.