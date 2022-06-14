Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus’ta hangi diziler ve filmler var? Disney Plus’a Nasıl üye olunur? Disney Plus uygulaması neden yok, uygulama ne zaman çıkacak?

Disney Plus'ı Aynı Anda Kaç Kişi İzleyebilir?

Disney Plus üyeliği alanlar 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca bir hesaptan 4 kullanıcının aynı anda izleyebildiği de Disney Plus tarafından belirtilmektedir. GroupWatch özelliği ile 6 kişi birlikte sanal izleme keyfini de deneyimleyebilir.

Disney Plus'a Nasıl Üye Olunur?

Disney Plus'ın Türkiye'ye gelmesinin ardından en merak edilen sorular arasında Disney Plus'a nasıl üye olunur sorusu yer aldı. Disney Plus üyeliği için www.disneyplus.com/tr-tr adresinden giriş yaparak kaydınızı oluşturabilirsiniz.