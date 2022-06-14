MEB'den tüm öğrencileri ilgilendiren karar! Okulların kapanmasına az bir süre kala 2022-2022 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvimle birlikte okulların açılış kapanış tarihleri de belli oldu. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli merak ediyordu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tek tek açıkladı. Özer'in özellikle ara tatil hakkındaki konuşması dikkat çekti. Peki Ara tatil kaldırıldı mı, kaldırılacak mı? Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Eğitim-Öğretim takvimi! Okullar ne zaman kapanacak?
ARA TATİL KALDIRILDI MI, KALDIRILACAK MI?
Bakan Özer, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ''Ara tatilleri çok düşündük, kaldıralım mı kaldırmayalım mı?'' diyen Milli Eğitim Bakanı bir değişiklik yapmamakta karar kıldıklarını açıkladı.
İşte açıklamanın tamamı;
''Bir değişikliğe gitmedik. 14-18 Kasım'da ilk dönem, ikinci dönem de 17-20 Nisan tarihinde yapacağız. İkinci dönem ara tatilini Ramazan Bayramı ile birleştirdik. Kısa tuttuk. 23 Ocak'ta da yarı yıl tatilini planlıyoruz.
ARA TATİLLERDE ÖĞRETMENLERİN OKULA GELME ZORUNLULUĞUNU KALDIRIYORUZ
Bir müjde daha vereyim o zaman. Kovid-19 salgınında öğretmenlerimiz çok yoruldu. Biz dijital platform oluşturmuştuk öğretmenler için. Ara tatillerde öğretmenlerin okula gelme zorunluluğunu kaldırıyoruz ilk defa. Uzaktan eğitim görecek öğretmenlerimiz.
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz"