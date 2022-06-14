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    • Haberler
    • 14.06.2022 09:47
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    • 14.06.2022 09:47
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    2022 E-okul kapandı mı, not girişi bitti mi? MEB öğretmen - öğrenci E-okul VBS giriş ekranı 14/06/2022

    Karne heyecanı devam ederken E-okul sistemine yoğun ilgi başladı. Bu yıl öğrenciler 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerini alacak. E okul üzerinden öğretmenler not girişi yapabiliyorken, öğrenciler ve velileri de karne notu ve devamsızlık bilgisi sorgulayabiliyor. Karne günü için geri sayım başladı. Peki E-okul kapandı mı? 2022 E-okul not girişi ne zaman kapanacak? İşte MEB öğretmen - öğrenci E-okul VBS giriş ekranı ...

    takvim.com.tr
    E-OKUL KAPANDI MI?

    Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Not girişi yapmamış olan öğretmenler ve devamsızlık ile karne notunu öğrenmek isteyen öğrenciler internet arama motorları üzerinden konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki E-okul kapandı mı? 2022 E-okul not girişi ne zaman kapanacak? Takdir teşekkür belgesi nasıl alınır? E Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

    E-OKUL KAPANDI MI?

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor. Okulların kapanmasına az bir süre kaldığı için sisteme milyonlarca kişi aynı sürelerde girmeye çalışıyor.

    Bu nedenle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanabiliyor.

    E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-okul üzerinden not giriş işlemleri karne günü olan 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Öğretmenler bu tarihe kadar istedikleri işlemleri yapabilecekler.

    E OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    E okul sistemine giriş yapabilmek için "e-okul.meb.gov.tr" adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

    Öğretmen ya da okul yönetiminden giriş yapacak olanlarsa yine aynı adres üzerinden "e okul yönetimi bilgi sistemi girişi" yapabilirler. Yöneticiler sisteme giriş yapmak içinse resimdeki rakamları, kullanıcı adını ve şifresini yazması gerekiyor.

        E-OKUL VBS GİRİŞİ (ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ)

        TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA

        E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

        -Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

        -Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

        -Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

        -Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

        KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

        Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır.

        Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

        Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

        Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.
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        Haberler Haberler 2022 E-okul kapandı mı, not girişi bitti mi? MEB öğretmen - öğrenci E-okul VBS giriş ekranı 14/06/2022
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