13 - 14 Temmuz Çarşamba Perşembe tatil mi? Bayram tatili birleşecek mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 güne uzatıldı mı?

İslamiyet'te büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı için vatandaşlar heyecanlı bekleyişe başladı. 2022 kurban fiyatlarının da açıklanmasının ardından vatandaşlar 2022Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak gibi sorgulamaları yapıyor. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği ve hangi günlere denk geldiği belli oldu. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?
2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 08 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte resmi olarak 4,5 gün tatildir. Tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gün tatil uygulanacak.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.