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    • Haberler
    • 13.06.2022 10:57
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    • 13.06.2022 10:59
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    YKS sınavı ne zaman? YKS saat kaçta yapılacak? AYT TYT kaç saat sürecek, ne zaman sona erecek?

    YKS sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. Hafta sonu yapılacak YKS için öğrenciler oldukça heyecanlı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından YKS giriş yerleri açıklanmıştı. Peki, YKS ne zaman? YKS saat kaçta olacak? AYT TYT kaç saat sürecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YKS ne zaman? YKS saat kaçta olacak?

    YKS birçok öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YKS ne zaman sorusu yer aldı. Hafta sonu sınava girecek öğrenciller ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Peki, YKS ne zaman? YKS saat kaçta olacak? AYT TYT kaç saat sürecek? İşte detaylar...

    2022 YKS NE ZAMAN?

    YKS 1. OTURUM TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15 165 dakika

    YKS 2. OTURUM AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15 180 dakika

    YKS 3. OTURUM YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45 120 dakika


    YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

    YKS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak 2022 YKS'nin sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.

        Sınava katılan adaylar YKS sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden sorgulayacak.
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