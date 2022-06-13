Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi YÖK! Üniversiteler ne zaman tatil olacak?

Üniversiteler ne zaman kapanacak? Üniversiteler ne zaman tatil olacak? YÖK üniversiteler yeni dönemde ne zaman açılacak? soruları milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanında üniversite eğitimi gören öğrenciler 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. İşte YÖK'ten gelen son dakika açıklamalar ve üniversitelerin açılış kapanış tarihi...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?
Üniversitelerde eğitim öğretim yılı takvimi farklıdır. Her üniversite sınavlarını farklı tarihlerde yaptığından okulların kapanma tarihi de fakülteden fakültete değişebiliyor.
Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve diğer birçok üniversitenin final tarihleri şöyle;
Marmara Üniversitesi Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı Dönemi 10.06.2022 - 23.06.2022
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı ise 24.06.2022 - 03.07.2022
İstanbul Üniversitesi: Yıl Sonu Bitirme Sınavları Bitiş Tarihi fakültelere göre değişmekle birlikte 10-20 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
Ege Üniversitesi: Yıl Sonu Bitirme Sınavları 13.06.2022 - 26.06.2022
Diğer üniversitelerin final tarihlerini de akademik takvimleri üzerinden görüntüleyebilirsiniz.