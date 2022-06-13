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    • Haberler
    • 13.06.2022 17:16
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    • 13.06.2022 17:16
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    Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi YÖK! Üniversiteler ne zaman tatil olacak?

    Okulların kapanmasına sayılı günler kala ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra üniversiteliler de araştırmalara koyuldu. İnternet arama motorlarında Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi YÖK! Üniversiteler ne zaman tatil olacak? soruları sıkça araştırılır oldu. İşte tarihler...

    2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Üniversiteler ne zaman kapanacak? Üniversiteler ne zaman tatil olacak? YÖK üniversiteler yeni dönemde ne zaman açılacak? soruları milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanında üniversite eğitimi gören öğrenciler 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. İşte YÖK'ten gelen son dakika açıklamalar ve üniversitelerin açılış kapanış tarihi...

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

    Üniversitelerde eğitim öğretim yılı takvimi farklıdır. Her üniversite sınavlarını farklı tarihlerde yaptığından okulların kapanma tarihi de fakülteden fakültete değişebiliyor.

    Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve diğer birçok üniversitenin final tarihleri şöyle;

    Marmara Üniversitesi Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı Dönemi 10.06.2022 - 23.06.2022

    Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı ise 24.06.2022 - 03.07.2022

    İstanbul Üniversitesi: Yıl Sonu Bitirme Sınavları Bitiş Tarihi fakültelere göre değişmekle birlikte 10-20 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    Ege Üniversitesi: Yıl Sonu Bitirme Sınavları 13.06.2022 - 26.06.2022

    Diğer üniversitelerin final tarihlerini de akademik takvimleri üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

        2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini de açıkladı:

        "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

        2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

        (2022-2023 eğitim yılı) 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."
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        Haberler Haberler Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi YÖK! Üniversiteler ne zaman tatil olacak?
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