Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi YÖK! Üniversiteler ne zaman tatil olacak?

Üniversiteler ne zaman kapanacak? Üniversiteler ne zaman tatil olacak? YÖK üniversiteler yeni dönemde ne zaman açılacak? soruları milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanında üniversite eğitimi gören öğrenciler 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. İşte YÖK'ten gelen son dakika açıklamalar ve üniversitelerin açılış kapanış tarihi...