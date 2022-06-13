Ücretli öğretmenlik başvuru şartları ve evrakları nelerdir? Hangi bölüm mezunları ücretli öğretmen olabilir?

Güncel olarak ücretli öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunacak olan kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• 18 yaşını doldurmuş olmak
• Kamu haklarından mahrum olmamak
• TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
• Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak (Ücretli öğretmenlik yapabilmek için erkek kimselerin askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmaları gereklidir.)
• Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak
Belediyelerde Ücretli Öğretmenlik Nasıl Yapılır?
Belediye kurumlarında ücretli öğretmenlik yapılabilinmesi mümkün değildir. Ücretli öğretmenler, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullarda çalışma hakkına sahiptir. Belediye kurslarındaki öğretmenler, ücretli öğretmenliğe dahil değildir.
Köy Okullarında Ücretli Öğretmenlik Maaşları Ne Kadardır?
Köy okullarında görev yapan ücretli öğretmenlerin aldıkları maaşlar, haftalık girdikleri ders sayılarına göre hesaplanır. Ücretli öğretmen olan kişilerin girdikleri ders başına aldıkları ücret 28 TL olarak belirlenmiştir. Genellikle ücretli öğretmen olmuş kişiler, haftalık 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen için 3.360 TL olarak belirlenmiştir. 30 saatlik programlarına ek olarak verilen derslerin her biri için de kendilerine 28 TL ek ücret verilir.
Hangi Bölüm Mezunları Ücretli Öğretmen Olabilir?
Ücretli öğretmenlik yapmasına izin verilen kişilerin mezun olmaları gerekli bölümler şöyle sıralanmıştır:
• Eğitim Fakültesi
• Mesleki Eğitim Fakültesi
• Fen Fakültesi
• Edebiyat Fakültesi
• Fen-Edebiyat Fakültesi
• Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Okul öncesi öğretmenliği yapmak isteyen ancak ilgili Eğitim Fakültelerinden mezun olmamış kişilerin ücretli öğretmenlik yapabilmeleri için bitirmeleri gereken okullar ise şöyle sıralanmıştır:
• Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü
• Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü