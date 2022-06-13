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    • Haberler
    • 13.06.2022 08:30
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    • 13.06.2022 08:30
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    2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! LGS tercihleri ne zaman?

    LGS sınavına katılan 1 milyonu aşkın öğrenci şimdi Milli Eğitim Bakanlığından gelecek son dakika tercih açıklamasını bekliyor. Tercih kılavuzu yayımlandığında öğrenciler puanlarına göre lise tercihi yapacak. Peki LGS tercihleri ne zaman? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS tercihi nasıl yapılır? İşte LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU...

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bu yıl 5 Haziran 2022 tarihinde uygulandı. İki oturum halinde düzenlenen sınavda 1. oturum sözel derslerden 2. oturum ise sayısal derslerden oluştu. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu LGS sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Heyecanlı bekleyiş için geri sayıma geçen öğrenciler bir yandan da tercihler hakkında araştırmalara yapıyor. Bu kapsamda LGS tercihleri ne zaman? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin bilgiler ve LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU...

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    2022 yılı için LGS tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Öte yandan geçtiğimiz 5-16 Temmuz tarihlerinde başlamıştı. 2021 yılı baz alındığında bu yıl da sonuçların 30 Haziran'da açıklanması ve tercih dönemine Temmuz ayında girilmesi bekleniyor. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'de ulaşabilirsiniz.

    LGS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı kısaca MEB LGS tercih kılavuzunu yayımladığında haberimizde yer verilcektir.

    LGS'YE GİRMEYENLER NASIL TERCİH YAPACAK?

    LGS'ye girmeyenler okul puanlarına göre yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihlerde öğrenciler e-Okul üzerinden okul tercihi yapacak.

    LGS'ye girmeyenler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda da 10 okul tercih edebilecek.

    Sınava girmemiş öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak.

        LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

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        Haberler Haberler 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU! LGS tercihleri ne zaman?
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