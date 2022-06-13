Jojoba Sabunu Ne İşe Yarar?
Joojoba sabunu etkileri şu şekildedir:
Nemlendirici bir özelliğe sahiptir.
Cildin ve yüzün temizlenmesine destek olur.
Ciltte meydana gelen kurulukları ortadan kaldırır.
Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildin korunmasına destek olur.
Ciltte meydana gelen egzamayı iyileştirmede bir numaralı bir üründür.
Yağlı cilde sahip olanların yağ ve nem oranını eşitler.
Sadece cilt yüzeyinde etki göstermez. Aynı zamanda saçlarda meydana gelen elektriklenmeleri de ortadan kaldırır.
Saçların dipten uca doğru beslenmesine destek olur.
Dudaklarda meydana gelen çatlakları yok eder.
Tırnak üzerinde meydana gelen kütiküllerin yumuşatılmasında oldukça etkilidir.
Dudaklarda oluşan uçukları da kısa sürede iyileştirir.
Saç diplerinde görülen kepekler Jojoba sabunu ile tamamen ortadan kalkar.
Jojoba Sabunu Faydaları Nelerdir?
Jojoba sabununun faydaları şöyledir:
Vücutta oluşan selülitlerin yok olmasında etkilidir.
Yüzünüzde ya da vücudunuzda kırışıkların tamamen yok olmasına destek olur.
Deri dökülmeleri ile başı dertte olanlar Jojoba sabununu kullandıkları zaman derilerinin yenilendiğini görecekler. Derinin beslenmesine destek olur.
Egzama gibi sorunlar ile baş edenler iltihaplı olan egzamalarının kısa sürede iyileştiğini görecekler. İçinde yer alan doğal ve saf ürünler sayesinde cildiniz üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmez.
Kuru cilt yapısına sahip olanların ciltlerine yumuşaklık, esneklik ve nem katar. Karın ve bacak kısımlarında meydana gelen çatlaklıkları tamamen ortadan kaldırır. Bu sayede cildiniz eskisinden daha sağlıklı bir yapıya kavuşur.
Saçların da sağlıklı bir şekilde güçlenmesine imkan sağlar. Yıpranmış ve işlem görmüş saçların bakımlarını en derine kadar yapar. Saç dökülmelerinin oluşumunu engeller. Saçlarınız önceye göre daha hacimli ve gür yapıda olur.
Jojoba Sabunu Nasıl Kullanılır?
Jojoba sabununun kullanımı oldukça kolaydır. Öncelikle saçların, vücudun ya da yüzün ıslatılması gerekmektedir. Islatma işleminden hemen sonra elinize Jojoba sabununu alın ve güzelce köpürtmeye başlayın. Köpürtme işleminden sonra uygulamak istediğiniz bölgeye sabun ile masajlar yapın. 1 ya da 2 dakika bekletme işleminden sonra su ile güzelce yıkamaya başlayın. Saçlarınız, vücudunuz ya da yüzünüz yumuşak bir yapıda olacak.