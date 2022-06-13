Girişimcilik sertifikası nasıl alınır? KOSGEB girişimcilik belgesiyle neler yapılabilir? 10 bin TL hibe yatıyor

KOSGEB Girişimcilik Belgesi Ücreti Ne Kadardır?
KOSGEB'in girişimcilik belgesinin alım ücreti, yoktur. KOSGEB üzerinden eğitim alarak girişimcilik sertifikası almak isteyen kişiler, bu eğitimler için KOSGEB ya da farklı bir kurum ücret ödemezler.
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Nedir?
KOSGEB girişimcilik sertifikası eğitimi, girişimci olmak ve kendi işini kurmak isteyen kişilere verilen, örnek bir iş modeli üzerinden kişilere sunulan işletmelerini nasıl daha başarı bir hale getirebileceklerine dair eğitimlerdir. Bu eğitimler, geleneksel ve ileri düzey olmak üzere ikiye ayrılır. Hangi eğitimin alınacağı, girişimcilerin sahip oldukları iş yerine göre değişiklik gösterir.
Genç Girişimcilik Belgesi Nasıl Alınır?
KOSGEB genç girişimcilik belgesinin alınabilmesi için, öncelikle girişimcilik eğitimlerinin alınması gereklidir. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan genç girişimciler, girişimcilik sertifikası almaya hak kazanır ve girişimcilik belgelerini kullanmaya başlayabilirler.
KOSGEB Girişimcilik Belgesi Kaç Günde Alınır?
KOSGEB girişimcilik belgesinin eğitim süresi, 70 saattir. Uzaktan eğitim şeklinde kişilere verilen bu eğitim, tamamlanmasının ardından eğitime katılmış olan herkes sertifika alabilir. 70 saat süren eğitimin kaç gün süreceği katılımcıların durumlarına göre değişiklik gösterir. Online eğitimleri ne kadar hızlı bir şekilde bitirirlerse, kişiler girişimcilik sertifikası almaya da o denli hızlı hak kazanırlar.
Girişimcilik Belgesi Kaç Yıl Geçerli?
KOSGEB girişimcilik belgesinin geçerlilik süresi, alınmış olan sertifika programının geçerlilik süresi boyunca devam eder. Yani eğer, girişimci olmak isteyen biri geleneksel girişimcilik programı eğitimine katılmış ve bu eğitimin sertifikasını almaya hak kazanmışsa, KOSGEB tarafından verilen geleneksel girişimci destekleri devam ettiği müddetçe sertifikasını kullanarak desteklerden yararlanma imkanına sahiptir.
Girişimcilik Belgesiyle Neler Yapılabilir?
KOSGEB'ten alınan girişimcilik sertifikası ile yeni bir işletme kurulması, mevcut olan işletmenin büyütülmesi, teknolojik üretim ve işletmenin uluslar arası alana açılabilmesi için çeşitli desteklerin alınması sağlanabilir. Ancak alınmış olan girişimcilik belgesi, yalnızca KOSGEB üzerinden destek alınmasını sağlar.