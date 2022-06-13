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    • Haberler
    • 13.06.2022 10:00
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    • 13.06.2022 10:00
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    Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti nedir? E-ticaret vergi muafiyeti başvurusu nasıl yapılır?

    E-ticaret ile uğraşanlardan vergi alınmaması üzerine çıkarılmış olan kanun evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti olarak isimlendirilmiştir. E-ticaret ile evlerinden uğraşan kişiler, eğer belirlenmiş olan şartları yerine getirirlerse vergi ödemezler. E-ticaret yapan kişilerin vergi vermekten muaf olabilmeleri için yapacakları başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleşir. Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden başvuru yapılabilir. Peki evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti nedir? E-ticaret vergi muafiyeti başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti nedir?

    Evden E-Ticaret Yapanlara Vergi Muafiyeti Şartları Nelerdir?

    Evinden e-ticaret yapan kimseler için sunulmuş olan vergi muafiyetinin güncel koşulları, şöyle sıralanmıştır:
    • Evde üretilen ürünlerin internet üzerinden satılması
    • Bir iş yerine sahip olmamak
    • Vergiden muaf esnaf belgesine sahip olmak
    • e-ticaret olarak yapıla tüm işlemlerin resmi olarak bir banka hesabına aktarılması
    • Yıllık hasılat tutarının 220.000 TL altında olması
    • Sanayi tipi aletleri kullanmamak (Seri üretim yapan aletlere sahip olunması durumunda vergi muafiyetinden faydalanmak mümkün değildir.)

    E-Ticaret Vergi Muafiyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

    E-ticaret yapan kişilerin vergi vermekten muaf olabilmeleri için yapacakları başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleşir. Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden başvuru yapılabilir. E-ticaret vergi muafiyeti yapmak isteyen kişilerin doldurmaları gereken bir dilekçe mevcuttur. Bu dilekçe, online ya da fiziki olarak doldurulabilir ve doldurulacak olan dilekçede şu bilgilerin beyan edilmesi gereklidir:
    • Tarih
    • İl seçiniz
    • Vergi Dairesi Adı
    • T.C. Kimlik Numarası
    • Vergi Kimlik Numarası
    • Faaliyet
    • Adı Soyadı/Unvanı
    Faaliyete İlişkin Bilgiler (Bu bölümde yer alan tüm bilgilere Evet/Hayır olarak cevap verilmesi gereklidir.)
    • Motorlu nakil vasıtası kullanılması
    • Faaliyetin sabit işyerinde yapılması
    • Faaliyetin seyyar/gezici olarak yapılması
    • İşçi-çırak veya kalfa çalıştırılması
    • Pazar takibi suretiyle faaliyette bulunulması

    Diğer bilgiler

    • İkametgah Adres Bilgileri (Mahalle, cadde, sokak, site, blok, bina no, daire no, posta kodu, ilçe, il, ev telefonu ve cep telefonu)
    • İş Adres Bilgileri (Mahalle, cadde, sokak, site, blok, bina no, daire no, posta kodu, ilçe, il)

    E-Ticaret Vergisi Ne Kadar?

    E-ticaret için ödenen verginin ücreti, şirketlerin aylık hasılat tutarları üzerinden %1, %8 veya %18 olarak kesilir. Şirketler için ödeyecekleri vergilerin net tutarları, vergi hesaplamasının yapmış oldukları işler üzerinden ve vergi türlerine göre kesilmesinden dolayı belirli değildir. E-ticaret ile uğraşan kişilerin güncel olarak ödemekle yükümlü oldukları bazı vergiler şöyle sıralanabilir:
    • Katma Değer Vergisi (KDV)
    • Geçici Vergi Beyannamesi
    • Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi
    • Yıllık Gelir Vergisi
    • Damga Vergisi
    • Muhtasar Beyanname

        Kimler E-Ticaret Vergi Muafiyetinden Yararlanabilirler?

        E-ticaret yaparken esnaf vergi muafiyeti belgesi alarak belirli bir süre vergi muafiyetine sahip olan çalışan grupları, şöyle sıralanmıştır:

        • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, dışarıdan işçi almamak şartıyla evlerde imal edilen ürünleri satanlar

        • Her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar

        • Çini ve çömlek yapımı, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar

        • Ziraat işlerinde kullanmak üzere hayvan, hayvan arabası, traktör veya motor gibi vasıtalar ya da sandallar ile daimi olmamak kaydı ile nakliyecilik yapanlar

        • Elektrik Piyasası Kanunu'nda yer alan lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi yapanlar, kiraladıkları ya da sahip oldukları konutlara ait çatı ve cephelerin kurulu gücü azami 10 kW'a kadar olan ve tek üretim tesisinde üretimi sağlanan elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar

        • Gezici perakendeciler (Yalnızca motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartını yerine getiren gezici perakendeciler bu durumdan yararlanabilir.)

        • Kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi ve hamallar gibi küçük sanat erbapları (İş yerlerinin olmaması gereklidir.)
        • Gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşan kişiler (iş yerlerinin olmaması gereklidir.)
        • Nehir, göl, denizler ve su geçitlerinde makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler
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        Haberler Haberler Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti nedir? E-ticaret vergi muafiyeti başvurusu nasıl yapılır?
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