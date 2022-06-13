E-okul kapandı mı? 2022 E-okul not girişi bitti mi? MEB öğretmen - öğrenci E-okul VBS giriş ekranı 13/06/2022

Karne heyecanı devam ederken E-okul sistemine yoğun ilgi başladı. Bu yıl öğrenciler 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerini alacak. E okul üzerinden öğretmenler not girişi yapabiliyorken, öğrenciler ve velileri de karne notu ve devamsızlık bilgisi sorgulayabiliyor. Karne günü için geri sayım başladı. Peki E-okul kapandı mı? 2022 E-okul not girişi ne zaman kapanacak? İşte MEB öğretmen - öğrenci E-okul VBS giriş ekranı ...
E-OKUL KAPANDI MI?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor. Okulların kapanmasına az bir süre kaldığı için sisteme milyonlarca kişi aynı sürelerde girmeye çalışıyor.
Bu nedenle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanabiliyor.
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
E-okul üzerinden not giriş işlemleri karne günü olan 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Öğretmenler bu tarihe kadar istedikleri işlemleri yapabilecekler.
E OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E okul sistemine giriş yapabilmek için "e-okul.meb.gov.tr" adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.
Öğretmen ya da okul yönetiminden giriş yapacak olanlarsa yine aynı adres üzerinden "e okul yönetimi bilgi sistemi girişi" yapabilirler. Yöneticiler sisteme giriş yapmak içinse resimdeki rakamları, kullanıcı adını ve şifresini yazması gerekiyor.