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    • Haberler
    • 13.06.2022 08:06
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    • 13.06.2022 08:06
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    Doğum parası alma şartları nelerdir? Doğum parası nereden, ne zaman alınır?

    Doğum parasının annelerin hesaplarına yatırılması, yapmış oldukları başvuru ardından 55 gün sonra gerçekleşir. Doğum parası başvurusunun tamamlanmasından sonra bu süre başlar. Doğum parası almak için başvuruda bulunmuş olan kişiler, yapmış oldukları başvuru eğer onaylanırsa, kendilerine yatırılmış olan doğum paralarını tüm PTT şubelerinden ya da Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmasından sonra Ziraat Bankası şubelerinden alabilirler. Doğum parası, yalnızca anneler tarafından kimlik ile beraber alınabilir. Peki doğum parası alma şartları nelerdir? Doğum parası nereden, ne zaman alınır?

    takvim.com.tr
    Doğum parası alma şartları nelerdir? Doğum parası nereden, ne zaman alınır?

    👉Güncel doğum ücreti alabilmenin koşulları, şöyle sıralanmıştır:

    • Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta priminin yatırılmış olması (Eğer çalışan kadınlar, doğum başlamadan önce iş yerlerinden ayrılmışlarsa doğum parası alma hakları mevcut değildir.)
    • Doğum yapmış olan annenin hala çalışıyor ve sigortasının ödeniyor olması (Rapor verilen süre boyunca eğer anne iş yerinde çalışırsa doğum parası alma hakkına sahip değildir. Bu nedenle de raporun başladığı tarihten bitene kadar annenin çalışmaması gereklidir.)
    • İlgili doktordan alınmış olan raporun iş yerine teslim edilmesi (İş yerine raporun teslim edilmesinden sonra herhangi başka bir işlemin yapılmasına gerek yoktur. Kişilere yatırılacak olan doğum parası ile iş yeri ilgilenir.)

    👉Doğum Parası Ne Kadar?

    Doğum parası olarak verilen ücret, 2022 yılı için 12.454 TL olarak belirlenmiştir. Eğer anne, ikiz ya da üçüz bebeğe hamile ise ve doğum gerçekleştiğinde bebekler sağlıklı ise, annelere iki haftalık daha izin eklenmesi sebebi ile ücretlerine de ek ücret eklenir.

    👉Çalışmayan Kadınlar Ne Kadar Doğum Parası Alır?

    İşi olmayan kadınların doğum ücreti alabilmeleri mümkün değildir. Doğum parası yalnızca sigortalı çalışan kadınlara verilebilir.

    👉Süt Parası Ne Kadardır?

    Süt parası ücreti, 2022 yılında güncel olarak 316 TL olarak belirlenmiştir. Doğumu sağ gerçekleşmiş olan çocuğun süt parası alabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır:
    • Anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
    • Anne ya da babanın SSK veya BAĞKUR kapsamında sigortalı olması
    Doğumun gerçekleşmesinden sonra eğer anne SSK kapsamında çalışmıyorsa, babanın SSK ya da BAĞKUR kapsamında olması sebebi ile bu para alınabilir.

    👉Babalık Parası Ne Kadar?

    Babalık ücreti olarak bilinen bu kavram, günümüzde mevzuatta yer almaz. Yani, doğumun gerçekleşmesinden sonra baba olmuş olan kişiler, eğer anne sigortalı çalışmıyorsa bir defaya mahsus olarak süt parası alabilirler. Ancak süt parası dışında herhangi bir ücret kendilerine devlet tarafından verilmez.

        👉Doğum Parası İçin Kaç Gün Sigortalı Olmalı

        Güncel olarak doğum parasının alınabilmesi için annelerin en az 90 gün sigortalı olmaları gereklidir. 3 ay boyunca sigortalı bir işte çalışmasının ardında doğum iznine çıkmak isteyen anneler, bu ücreti almaya hak kazanırlar.

        👉Yeni Doğan Parası Nedir?

        Yeni doğmuş bebeklere devlet tarafından verilen yeni doğan ücreti, doğumlardan sonra bebekler için ailelere verilen bir ücrettir. Yeni doğan parası, ailelerin kaçıncı çocuklarının olduğuna göre değişiklik gösterir ve 2022 itibari ile verilen yeni doğa paraları şöyle sıralanmıştır:

        • Doğan ilk çocuk için: 300 TL

        • Doğan ikinci çocuk için: 400 TL

        • Doğan üçüncü çocuk için: 600 TL

        👉Doğum Parası Nereden Alınır?

        Doğum ücretinin alındığı yer, çocuğun doğumundan ve kimliğinin çıkmasından sonra Nüfus Müdürlükleri üzerinden gerçekleşir. Kimliği çıkmış olan çocuklar için doğum parası alınabilmesi için annelerin Doğum Yardımı Başvuru dilekçesini doldurmaları ve ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine teslim etmeleri gereklidir.

        👉Doğum Parası Ne Zaman Alınır?

        Doğum parasının annelerin hesaplarına yatırılması, yapmış oldukları başvuru ardından 55 gün sonra gerçekleşir. Doğum parası başvurusunun tamamlanmasından sonra bu süre başlar. Doğum parası almak için başvuruda bulunmuş olan kişiler, yapmış oldukları başvuru eğer onaylanırsa, kendilerine yatırılmış olan doğum paralarını tüm PTT şubelerinden ya da Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmasından sonra Ziraat Bankası şubelerinden alabilirler. Doğum parası, yalnızca anneler tarafından kimlik ile beraber alınabilir.
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        Haberler Haberler Doğum parası alma şartları nelerdir? Doğum parası nereden, ne zaman alınır?
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