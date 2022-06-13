Babalar Günü hediyesi ne alınır? Babalar Günü indirimleri başladı mı? Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü'nün bu yıl hangi Pazar gününe denk geldiği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Babalara hediye almak ve onların bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1972 yılındaysa yasal olarak ABD'de tatil ilan edilmiştir. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü'nde ne hediye alınır? İşte merak edilenler!
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 19 Haziran tarihine denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.