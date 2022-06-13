👉Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• 50 yaşını doldurmuş olmak
• Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir bağlantısı olmamak
• Belirli bir süre çalışmış olan ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmeleri için, ev hanımlarının emeklilik başvurusu yaptıkları esnada SGK ya da BAĞKUR ile bağlarının olmaması
• 1995 yılından önce evlenmiş olmak (25 yıldır evli olunması gereklidir.)
• Malullük ve yaşlılık maaşı almıyor olmak
• Gelir vergisine tabii olmamak
👉25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ev hanımlarının emeklilik başvuruları, e-devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilir. E-devlet üzerinden başvuru yapan ev hanımları, başvuruları onaylandıktan sonra müdürlüklere giderek emeklilik işlemleri için imza atmalılardır. Müdürlüklerden işlem yapmış olan kişiler ise işlemleri onaylandıktan sonra kendilerine verilen bilgilendirme doğrultusunda müdürlüklere giderek işlem yapabilirler.
👉Ev Hanımları İçin Emeklilik Primi Nedir?
Bir iş yerinde çalışmamış ancak evlere temizlik ya da hizmet amacı ile, aydan 10 günden daha az gitmiş olan ev hanımlarının ödemeleri gereken primdir. Bu prim, 25 yıldır evli olan ev hanımlarının emeklilik hakkını kazanabilmeleri için ödemeleri gereken bir tutardır. Bu tutarı ödemeden emeklilik durumlarının yapılabilmesi mümkün değildir.
👉Ev Hanımları İçin Emeklilik Primi Ne Kadardır?
Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödemeleri gereken emeklilik primi, ev hizmetlerinde çalışmış oldukları süreye göre değişiklik gösterir. Ev hanımlarının ödemeleri gereken minimum tutar 1772 TL ile 12.925 TL arasındadır. Ödenecek olan net tutar ise emeklilik müracaatı yapıldıktan sonra taraflara iletilir ve prim borçlarının ödemeleri gerektiği bilgisi verilir. Eğer ev hanımları, hiçbir şekilde hiçbir yerde çalışmamışlarsa, bu primi ödemek durumunda değildirler.
👉Ev Hanımlarının Primleri Hangi Sigorta Türünde Değerlendirilir?
Ev hanımlarının ödedikleri sigorta primleri, BAĞKUR kapsamında değerlendirilir. Yani, 25 yıldır evli ve ev hanımı olan kişiler, prim ödedikten sonra BAĞKUR üzerinden emekli olma hakkına sahip olabilirler.