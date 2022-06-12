Zorlu bir dönemin daha sonuna doğru yaklaşan milyonlarca öğrenci yaz tatilini adeta dört gözle bekliyor. E Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilen öğrenciler ve veliler bir yandan da ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını araştırarak tatil planlarını hazırlıyorlar. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022 e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? Bu hafta devamsızlık yazılacak mı? İşte merak edilenler!
OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?
Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusunda detayları merak eden on binlerce öğrenci, ders programının tamamlanması ve karne basım işlemlerine başlanılması nedeniyle okula gidip gitmemenin kararsızlığını yaşıyor.
İkinci dönemin son haftasında karnelerin yanında verilecek başarı belgeleri kadar merak edilen bu durum, öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendiriyor. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle evlatlarının dışarı çıkmasını istemeyen yüz binlerce vatandaş, son hafta yoklamasının önemini sorguluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı önemini korurken, öğrencilerin konuyu detaylı araştırması ise hız kesmiyor.
Geçtiğimiz yıllarda, okulun son haftasının pazartesi ve salı günleri tamamlanan ders programı, karne basım işlemlerinin hızlanması sebebiyle çarşamba ve perşembe günleri boş geçmekteydi. Dolayısıyla çarşamba günü itibariyle yoklama alınma işlemi gerçekleşmeyebilmekteydi. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.