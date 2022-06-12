Mesleki (AÖL) açık öğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir? Açık öğretim lisesi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

👉Mesleki Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları Nelerdir?

Açık meslek liselerinden mezun olabilmek için yerine getirilmesi gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Yüz yüze verilmesi mecburi olan derslere katılım sağlanması

• Ortak dersler için yılda 3 kez sınava girmek

• Toplamda 8 öğretim döneminin altısında yüz yüze eğitim alınması

• Bölümlere göre belirlenmiş olan kredilerin tamamlanmış olması

• Farklı bir liseden mezun olmuş olan ancak yeniden meslek liselerinden okumak isteyen kişilerin lise diplomalarının olması ve lise diploması ile yapılan kayıtlarda alan derslerinin sorumluluğunun olmaması

• Daha önceden ilgili meslek liselerinde eğitim gören ancak bırakmış olan kişiler için 6 dönem eğitim alınması yeterlidir.

Mesleki açık lise mezuniyeti gerçekleştirdikten sonra kişiler almış oldukları diplomaları ile ilgili mesleklerini yapmak için başvuruda bulunabilirler.