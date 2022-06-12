LGS açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonucu sorgulama ekranı! Tercihler ne zaman başlayacak?

LGS açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını verdi. İyi bir liseye yerleşme hayali kuran milyonlarca aday için tercih dönemine az bir süre kaldı. İşte MEB LGS sınav sonucu sorgulama ekranı ve tercihler hakkında bilgiler...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da ilan edilecek.
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SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.