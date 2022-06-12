LGS açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonucu sorgulama ekranı! Tercihler ne zaman başlayacak?

LGS açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını verdi. İyi bir liseye yerleşme hayali kuran milyonlarca aday için tercih dönemine az bir süre kaldı. İşte MEB LGS sınav sonucu sorgulama ekranı ve tercihler hakkında bilgiler...