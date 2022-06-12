Karneler ne zaman, hangi gün basılır 2022? 17 Haziran Cuma Karneler saat kaçta verilecek? Karneler basıldıktan sonra devamsızlık yazılır mı?

KARNELER NE ZAMAN BASILACAK 2022?

Karne basım süreci, okulların kapanacağı son hafta tamamlanıyor ve ardından sistem kapatılıyor.

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.