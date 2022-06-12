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    • Haberler
    • 12.06.2022 15:38
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    • 12.06.2022 15:42
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    İphone acil durum uyarısı nasıl açılır? Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? Androidlere AFAD hayati uyarı bildirimi neden gelmedi?

    Son dakika haberine göre AFAD cep telefonlarına uyarı tonuyla birlikte "Hayati Uyarı Bildirimi" başlığı altında bir bildirim gönderdi. Peki İphone acil durum uyarısı nasıl açılır? Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? Androidlere AFAD hayati uyarı bildirimi neden gelmedi?

    İphone acil durum uyarısı nasıl açılır?

    AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi' geldi. Peki İphone acil durum uyarısı nasıl açılır? Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? Androidlere AFAD hayati uyarı bildirimi neden gelmedi?

    HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi.

    Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

    Gönderilen sesli uyarı sosyal medyada da gündem oldu.

    ANDROİDLERE AFAD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDEN GELMEDİ?

    Bu bildirim "112" hatırlatması olarak kabul edilmektedir. Kullanıcıların meteorolojik faaliyetler sonrasında oluşabilecek problemler karşısında panik yaşamaması ve yetkili kurumları bilgilendirmesi için 112'yi araması gerektiği belirtildi.

    CEP TELEFONLARINDA ACİL DURUM UYARILARI NASIL KAPATILIR?

    Ayarlar kısmından ''Bildirimler'' kısmına girdikten sonra karşınıza çıkan ''Hayati bildirim" çubuğunu kapatırsanız bu acil durul uyarılar telefonunuza gelmez.

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    Haberler Haberler İphone acil durum uyarısı nasıl açılır? Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? Androidlere AFAD hayati uyarı bildirimi neden gelmedi?
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