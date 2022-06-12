Gül sabunu ne işe yarar? Gül sabununun faydaları nelerdir? Gül sabununun kullanımı nasıldır?



Gül Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Gül sabununu kullanılacağı cilt tipleri için bir ayrıcalık bulunmamaktadır. Gül sabunun sahip olduğu anti-bakteriyel özellik, tüm cilt tiplerinde derinlemesine temizlik yapılmasına imkan sunmaktadır. Kuru ciltlerde, cildin nemlenmesi ve yumuşamasına katkı sağlar. Karma ve yağlı ciltlerde ise aşırı yağ oluşumunu engelleme özelliğine sahiptir. Hasarlı ve rahatsızlığı olan ciltlerinde kullanımında tedavi sürecini hızlandırmaktadır. Aynı şekilde, farklı tüm saç tiplerinde de kullanım sağlanabilir. Saç derisinin sahip olduğu türün bir önemi yoktur. Saç derisinin bakterilerden ve kepek oluşumundan arındırılmasını sağlar. Daha canlı, gür ve parlak bir saç yapısına sahip olunmasına imkan sunar.