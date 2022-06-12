Lisede sınıf geçme notu kaç? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Karnelere kavuşacak öğrenciler, şimdiden yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Öte yandan bazı bilgiler araştırılıyor. Peki, Edebiyattan kalınca sınıfta kalınır mı 2022? Lise sınıf geçme notu kaç? Ortalama 45 mi, 50 mi olması gerekiyor? Lise baraj dersinden kalınca ne olur? İşte merak edilenler!
LİSE SINIF GEÇME NOTU KAÇ 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir.
Ortalaması 50'nin üzerinde olanlar direkt olarak sınıfı geçer. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu, ortalaması 50'nin altında ise ve 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.
BU SENE SINIFTA KALMA VAR MI 2022?
2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak.
Yüz yüze eğitimde kararlı olduğunu açıklayan MEB, lisede devam zorunluluğu bulunduğunun altını çizdi. Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı aştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır.
Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.