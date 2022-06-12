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    • Haberler
    • 12.06.2022 14:31
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    • 12.06.2022 14:31
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    Edebiyattan kalınca sınıfta kalınır mı 2022? Lise sınıf geçme notu kaç? Ortalama 45 mi, 50 mi olması gerekiyor? Lise baraj dersinden kalınca ne olur?

    Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. 3 aylık tatilin keyfini çıkaracak öğrenciler karne notları ve sınıfta kalma şartları hakkında araştırmalara başladı. Öğrenciler bu sene 17 Haziran Cuma günü karnelerine kavuşacak. Peki, Edebiyattan kalınca sınıfta kalınır mı 2022? Lise sınıf geçme notu kaç? Ortalama 45 mi, 50 mi olması gerekiyor? Lise baraj dersinden kalınca ne olur?

    takvim.com.tr
    Edebiyattan kalınca sınıfta kalınır mı 2022?

    Lisede sınıf geçme notu kaç? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Karnelere kavuşacak öğrenciler, şimdiden yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Öte yandan bazı bilgiler araştırılıyor. Peki, Edebiyattan kalınca sınıfta kalınır mı 2022? Lise sınıf geçme notu kaç? Ortalama 45 mi, 50 mi olması gerekiyor? Lise baraj dersinden kalınca ne olur? İşte merak edilenler!

    LİSE SINIF GEÇME NOTU KAÇ 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir.

    Ortalaması 50'nin üzerinde olanlar direkt olarak sınıfı geçer. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu, ortalaması 50'nin altında ise ve 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

    BU SENE SINIFTA KALMA VAR MI 2022?

    2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak.

    Yüz yüze eğitimde kararlı olduğunu açıklayan MEB, lisede devam zorunluluğu bulunduğunun altını çizdi. Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı aştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır.

    Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

        LİSEDE KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR?

        2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

        SINIF GEÇME ŞARTLARI 2022

        Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

        a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

        b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.
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        Haberler Haberler Edebiyattan kalınca sınıfta kalınır mı 2022? Lise sınıf geçme notu kaç? Ortalama 45 mi, 50 mi olması gerekiyor? Lise baraj dersinden kalınca ne olur?
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