Büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir? Genç çiftçi koyun hibesi desteği başvurusu nasıl yapılır?

👉Büyükbaş Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Güncel büyükbaş hibe desteği alabilmek için yapılacak olan başvurular, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidilerek gerçekleştirilir. Gerekli olan şartları sağlamakta olan çiftçiler, kendilerinden talep edilen evraklar ile beraber giderek başvuru yapabilirler. Kişilerin yapmış oldukları başvuruların ilgili projelerinin sunulması kendilerinden talep edilir. Proje onay aşamasına alınır. Eğer onaylanırsa, çiftçilere alabilecekleri hibe destekleri verilir.

👉Genç Çiftçi Koyun Hibesi Nedir?

Genç çiftçilerin koyun hibesi alabilmesi için düzenlenmiş olan bir proje olan genç çiftçi koyun hibesi projesi, koyun besiciliği ile uğraşmak isteyen genç ve yeni çiftçilere 30.000 TL'ye kadar devlet tarafından verilen hibe desteğidir. Küçükbaş ve Büyükbaş hayvancılık hibe desteklerinden farklı olarak sunulmuş olan genç çiftçi koyun hibeleri, Tarım ve Orman İl Bakanlıkları üzerinden yapılan başvurular ile alınır. Gerekli şartları taşıyan gençlerin hayvancılık yapmaları için teşvik sayılan hibelerden biridir.