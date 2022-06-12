Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? Babalar Günü indirimleri başladı mı? En güzel Babalar Günü mesajları - sözleri!

Koşulsuz sevgisi ile bizi sarıp sarmalayan babalarımızın en özel günlerinden biri olan babalar günü bu sene zaman araştırmaları hızlandı. Dünya üzerinde farklılık gösteren babalar günü ülkemizde her yıl haziran ayının üçüncü haftası pazar günü kutlanır. 2022 yılında babalar günü 19 Haziran'da kutlanacak. İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
2022 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?
2022 Babalar Günü bu yıl 19 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü bu 12 Haziran Pazar değil önümüzdeki hafta sonu Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.