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    • Haberler
    • 12.06.2022 16:51
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    • 12.06.2022 16:51
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    Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? Babalar Günü indirimleri başladı mı? En güzel Babalar Günü mesajları - sözleri!

    Babalar Günü'nün ne zaman 2022 hangi ayda olduğu son günlerin en çok merak edilen konularından biri oldu. Babalar Günü'ne kaç gün kaldığını merak eden vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. İşte, 2022 Babalar Günü hakkında merak edilen tüm detaylar... Babalar Günü, Türkiye'de geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl, 19 Haziran Pazar günü kutlanacak. İşte en güzel Babalar Günü sözleri!

    takvim.com.tr
    Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

    Koşulsuz sevgisi ile bizi sarıp sarmalayan babalarımızın en özel günlerinden biri olan babalar günü bu sene zaman araştırmaları hızlandı. Dünya üzerinde farklılık gösteren babalar günü ülkemizde her yıl haziran ayının üçüncü haftası pazar günü kutlanır. 2022 yılında babalar günü 19 Haziran'da kutlanacak. İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    2022 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

    2022 Babalar Günü bu yıl 19 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü bu 12 Haziran Pazar değil önümüzdeki hafta sonu Pazar günü kutlanacak.

    BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

        Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.

        BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ, EN GÜZEL SÖZLER

        Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.

        Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

        Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim.

        Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

        Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

        Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

        Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli üç şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu olsun!

        Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

        Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

        Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

        Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle... Canım babacığım, sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

        İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun...

        Gelinciklerin en sadesine papatyaların en güzel kokanına güllerin en güler yüzlüsüne babaların en sevgilisine babalar günün kutlu olsun biricik babacığım.

        Evimizin yakışıklısı... Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun. Ailen.
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        Babalar Günü
        Haberler Haberler Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? Babalar Günü indirimleri başladı mı? En güzel Babalar Günü mesajları - sözleri!
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