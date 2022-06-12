MEB'den tüm öğrencileri ilgilendiren karar! Okulların kapanmasına az bir süre kala 2022-2022 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvimle birlikte okulların açılış kapanış tarihleri de belli oldu. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli merak ediyordu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tek tek açıkladı. Özer'in özellikle ara tatil hakkındaki konuşması dikkat çekti. Peki Ara tatil kaldırıldı mı, kaldırılacak mı? Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Eğitim-Öğretim takvimi! Okullar ne zaman kapanacak?