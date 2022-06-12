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    • Haberler
    • 12.06.2022 15:57
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    • 12.06.2022 16:18
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    AFAD acil durum hayati uyarı bildirimi sesi dinle! AFAD mesaj iptali nasıl yapılır? hücre yayını nedir? hücre yayını kapatma nasıl yapılır? afad

    AFAD'dan gelen hayati uyarı bildirimi sosyal medyayı salladı. Hücre yayını çoğu zaman hükümetler tarafından acil durum bildirilerini göndermek için kullanılır. Bu yöntemle AFAD'dan cep telefonu kullanıcılarına aynı anda mesaj gönderildi. Bu özelliği kapatmak ve ya açmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki AFAD MESAJ İPTALİ NASIL YAPILIR? Hücre yayını nedir? Hücre yayını kapatma nasıl yapılır? İşte AFAD ACİL DURUM HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ SESİ DİNLE!

    AFAD MESAJ İPTALİ NASIL YAPILIR?

    AFAD ACİL DURUM HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ SESİ DİNLE! AFAD MESAJ İPTALİ NASIL YAPILIR? Hücre yayını nedir? Hücre yayını kapatma nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. Bir çok şehri etkisi altına alan sağanak yağışlar şiddetini arttırırken AFAD'dan dikkat çeken bir bildirim geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hem IOS hem de Android tabanlı cep telefonlarına gönderdiği bildirim sonrası bir çok soru araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDEN GELDİ?

    AFAD tarafından cep telefonlarına acil durum koduyla mesaj gönderildi.

    Uyarıda "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 acil çağrı merkezini arayınız." denildi.

    Gönderilen sesli uyarı sosyal medyada gündem oldu.

    Haber Alma ve Yayma Sistemi Projesi kapsamında; tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlara da birer terminal verilerek;

    Yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek sel, çığ düşmesi, toprak kayması gibi afetlere karşı özellikle yerleşim bölgelerinde hazırlıklı olunması bakımından yapılacak yağış uyarıları;

    Orman yangınlarından etkilenebilecek yerleşim yerlerinin boşaltılması konusunda yapılacak uyarılar;

    Yoğun yağışlar sonrasında barajlarda meydana gelebilecek taşkınlar nedeniyle etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;

    Sanayi bölgelerinde üretilen, kullanılan, depolanan veya başka bölgelere sevk edilen tehlikeli ve toksik endüstriyel maddelerden kaynaklanan kaza ve sızıntılar nedeniyle meydana gelebilecek tehlike durumunda etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;

    Bulaşıcı İnsan ve hayvan hastalıkları konusunda yapılacak uyarı ve karantina uygulamaları,

    Nükleer ve radyolojik kaza ve tehlike durumu nedeniyle insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek radyasyon doz oranları konusunda yapılacak uyarılar; gibi halka yapılacak duyurulara esas teşkil etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'ne aktarılıyor.

    MESAJLI UYARI SİSTEMİ

    İkaz ve alarm haberleri ile afet tehlike haberlerinin AFAD Başkanlığı'na kurulan sistem üzerinden tehdit altında kalan yerleşim bölgelerine, GSM Operatörleri aracılığıyla, cep telefonlarına ve sosyal medyaya mesaj olarak gönderilmesini sağlayacak uyarı sistemidir.

    AFAD Başkanlığı'na kurulacak bir merkezden ülkemizdeki GSM Operatörlerinin sağlayacağı Cell Broadcast (hücresel yayın sistemi) Yöntemiyle, 112. kanaldan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durum haberlerinin sirenlerin duyuru sahası dışındaki tehlike bölgelerinde yaşayan halkın cep telefonlarına mesaj gönderilmesi hedeflenmiştir.

    AFAD Başkanlığı'na kurulacak olan sistem merkezinden tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlarla da elektronik ortam üzerinden bağlantı sağlanacaktır.

    Tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlar, oluşturacakları tehlike haberlerini (halka uyarı verilmesi gereken radyasyon tehlikesi haberi veya meteorolojik tehlike haberi gibi) AFAD Başkanlığı ve GSM Operatörleri üzerinden tehlike bölgesindeki halkın cep telefonlarına 112. kanaldan mesaj göndermeleri sağlanacaktır.

        HÜCRE YAYINI NEDİR?

        Hücre yayını (cell broadcast) belirli bir alandaki cep telefonu kullanıcısına aynı anda mesaj göndermeyi sağlayan yöntemdir.

        Örneğin bir alışveriş merkesine girdiğinizde telefonunuza otomatik olarak 'AVM'ye Hoşgeldiniz' mesajı gönderilir. İşte bu Hücre yayınına örnektir.

        Son dönemde telefonlara gönderilen Evde Kal Türkiye mesajı yine hücre yayınına örnektir. Hücre yayını belirli bir alana gönderilir. Bu alana giren herkes telefonda hücre yayını özelliği açıksa bu mesajı alır.

        Hücre yayını çoğu zaman hükümetler tarafından acil durum bildirilerini göndermek için kullanılır

        HÜCRE YAYINI KAPATMA NASIL YAPILIR?

        Hücre yayını telefonlarda farklı adlar ile gösterilebilir. En çok Acil Durum Uyarısı ayarları ile kapatılabilir.

        Telefonda Hücre yayını kapatmak için

        Yöntem 1: Ayarlar > Diğer > Hücre Yayını Ayarları > Acil Durum Bildirimini Kapat bölümünden
        Yöntem 2: Ayarlar > Diğer > Hücre Yayını
        Yöntem 3: Ayarlar > Bildirimler > Hükümet Uyarıları
        Yöntem 4: Uygulama ve Bildirimler > Gelişmiş > Acil Durum Uyarıları.

        Gibi farklı ayar menülerinden kapatılabilir. Hücre ayını kapatma adımları her telefonda farklılık gösterir. Ama genel olarak yukarıda bahsedildiği şekilde Hücre yayını kapatma gerçekleşir.

        AFAD MESAJ İPTALİ NASIL YAPILIR?

        👉Cep telefonlarından ayarlar bölümüne gidin

        👉'Bildirimler' kısmına girin

        👉Altta yer alan 'Hayati Uyarı Bildirimi'ni kapatın
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        Haberler Haberler AFAD acil durum hayati uyarı bildirimi sesi dinle! AFAD mesaj iptali nasıl yapılır? hücre yayını nedir? hücre yayını kapatma nasıl yapılır? afad
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