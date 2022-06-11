👉Noter Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları

Noter olabilmek için kişilerin öncelikle Avukat olmaları gereklidir. Kişiler, 4 yıllık hukuk fakültesi eğitimlerini aldıktan sonra stajlarını bitirerek Avukat unvanını alırlar. Daha sonra ise T.C. Adalet Bakanlığına Noter olma başvurusu yaparlar. Noterlik başvuruları onaylandıktan sonra avukatlara noterlik belgesi verilir. Kişiler bu belge ile noterlik stajlarını tamamlamalarından sonra resmi olarak noter olma haklarını kazanırlar.

👉Noter Olma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Noterlik başvuruları, Adalet Bakanlığı tarafından dönemsel olarak açılan personel alımı sayfası üzerinden gerekli adımların takip edilmesi ile yapılır. Başvurunun açılış tarihlerinde Adalet Bakanlığına başvuru yapılır. Eğer bakanlık, yapılmış olan noterlik başvurusunu uygun görürse noter olma onayı verilir ve gerekli olan diğer işlemler başlatılır.