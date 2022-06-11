👉Kekik Sabunu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kullanımı
Kekik sabunu, ballıbabagiller familyasına ait kekik bitkisinin, farklı aşamalardan geçirilmesi ile elde edilmektedir. Tamamen doğal olan sabun, uzun yıllardan beri farklı kullanım amaçları için tercih edilmektedir. Kekik bitkisinin kurutularak mutfaklarda kullanılmasının yanı sıra, yağ formunda da oldukça fazla yararı bulunmaktadır. Sabun olarak kullanılması da, ham halindeki faydaları sağlamaktadır.
👉Kekik Sabunu Ne İşe Yarar?
Kekik sabunu sahip olduğu antioksidan sayesinde, hasarlı cilt tiplerinde tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bunu yanı sıra, saç ve cilt temizliğinde de oldukça sık tercih edilmektedir. Kişisel temizlik ve bakım kürleri olarak sabunun düzenli kullanımı, kısa süre içerisinde istenilen sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır.
👉Kekik Sabununun Faydaları Nelerdir?
Kekik sabununun faydaları oldukça çeşitlidir. Hem sağlık hem de kişisel bakım ürünü olarak tercih edilmektedir. Kekik sabununun sağladığı başlıca faydalar;
• Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar.
• Sahip olduğu vitamin grupları sayesinde, cildi besler.
• Daha canlı ve genç bir görünüme kavuşulmasını sağlar.
• Yaşlanma belirtisi ya da mimik kullanımına bağlı kırışıklıkları giderir.
• Sedef, mantar ve egzama gibi cilt rahatsızlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.
• Oldukça rahatsızlık veren ayak kokularının geçmesini sağlar.
• Bacaklarda sıklıkla meydana gelen varis oluşumlarının tedavisinde etkilidir.
• Cilt gözeneklerini temizler ve daha sıkı bir yapıya kavuşmasını sağlar.
• Akne, sivilce ve siyah nokta oluşumlarını ortadan kaldırır ve tekrarlamasını engeller.
• Tüm vücut için kullanım sağladığınız zaman, vücudu rahatlatıcı etkiye sahiptir.
• Vücutta oluşan iltihapların giderilmesini sağlar.
• Saçlarda kullanım sağlanması ile saç dersi sorunlarını ortadan kaldırır.
• Saç dökülmelerini önleme özelliğine sahiptir.
• Saç derisine nüfus eden bakterileri temizler.
• Egzama, kepek ve saç derisinde oluşan küçük sivilceleri tedavi eder.
👉Kekik Sabunu Nasıl Kullanılır?
Kekik sabununun kullanımı, kullanım sağlayacağınız bölgeye göre farklılık göstermektedir. Tüm vücut için kullanım sağlanacağı zaman, lif kullanımı ile birlikte uygulanması önerilmektedir. Mümkün ise tercih edeceğiniz lif, kabak lifi olmalıdır. Bu sayede, kan dolaşımınız artar, sabunun etki süresi hızlanır ve ölü derilerin cildinizden daha kolay giderilmesi sağlanmış olur. Saçlarınız üzerinde kullanım sağlarken, saçların iyice ıslatılmasına özen gösterin. Köpürtülen sabunu, saçlarınıza ve saç derinize birkaç dakika masaj yaparak uygulayın ve durulayın. Yüz temizliği için sabah ve akşam olmak üzere, ıslak yüzeye köpürterek uygulamanız yeterli olacaktır.
👉Kekik Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
Kekik sabununun kullanılacağı cilt tiplerinin başında, hasarlı ciltler yer almaktadır. Sabunun antioksidan ve anti-inflamatuar özelliği, mantar, egzama ve iltihaplı ciltlerin iyileşme süreçlerini oldukça kısaltmaktadır. Bunun yanı sıra; kuru, karma ve yağlı cilt tipine sahip tüm kullanıcılar da sabunu rahatlıkla kullanabilirler. Tüm ciltlerin temizlenmesini ve rahatlamasını sağlamaktadır. Cildin ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri cilt yapısına kazandırır. Aynı zamanda kuru ciltleri nemlendirirken, yağlı ve karma ciltlerinde yüksek yağ oluşumlarını dengeler. Tüm saç tiplerinde, saç bakımı ve kişisel temizlik için de rahatlıkla tercih edebileceğiniz doğal bir üründür.
👉Kekik Sabununun İçeriğinde Neler Var?
Kekik sabunun içeriği, farklı kullanım amaçları ve şekillerine sahip olan kekik yağına sahiptir. Hakiki kekik yağının sabun formuna gelmesi için gerekli işlemlerden geçirilmesi ile elde edilmektedir. Kekik bitkisinin sahip olduğu; A, C, E ve K vitamin grupları, potasyum, demir, selenyum, magnezyum, kalsiyum ve folik asit gibi mineraller sabun içerinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra sabun yapım aşamasında eklenen hakiki zeytinyağı ile yumuşak saç ve cilt yapısına sahip olunması sağlanmaktadır. Cilt yapısına zarar verebilecek hiçbir katkı maddesi barındırmayan sabunu, kişisel hijyeninizi sağlarken rahatlıkla kullanabilirsiniz.