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    • 11.06.2022 07:10
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    • 11.06.2022 08:10
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    2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz arttırımı olacak mı? FED Haziran toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Belirli tarihlerde yapılan ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı sonrası alınan karar açıklanıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan toplantının ardından Fed faizi yüzde 50 baz puan artırarak yüzde 1'e yükselmişti. Peki FED Haziran toplantısı ne zaman 2022? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz arttırımı olacak mı?

    FED Haziran toplantısı ne zaman 2022?

    FED Haziran toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz arttırımı olacak mı? soruları gündemde yer alıyor. Haziran ayıyla beraber FED Haziran toplantısı ve açıklanacak karar merak edilmeye başlandı. Son toplantıda faiz yüzde 50 baz puan arttırılmıştı. İşte ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayı toplantısı hakkında bilgiler...

    FED HAZİRAN 2022 FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    FED faiz toplantısı 14 – 15 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak.

    2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz

    2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Fed 15 Haziran'da Türkiye saati ile 21:00'de faiz kararını açıklayacak.

    FED'DEN FAİZ ARTIRIM MESAJI

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

    Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

    Bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğuna dikkat çeken Powell, şunları söyledi:

        "Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz."

        Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar gibi ABD dışındaki gelişmelerin de ekonomide belirsizliğe neden olduğuna işaret eden Powell, bunların büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı yönlü baskılayabileceğini söyledi. Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan arttırmıştı.
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        Haberler Haberler 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz arttırımı olacak mı? FED Haziran toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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