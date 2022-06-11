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    • Haberler
    • 11.06.2022 08:04
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    • 11.06.2022 08:04
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    Damla sakızı sabunu faydaları nelerdir? Damla Sakızı sabununun içeriğinde neler var? Damla sakızı sabunu ne işe yarar?

    Damla sakızı sabunu, genellikle hasarlı ciltlere sahip kişiler tarafından kullanılmaktadır. Sabunun en bilinen özellikleri arasında yer alan varis görünümlerinin giderilmesi ve rosacea hastalığının tedavi sürecinde etkili olması yer almaktadır. Sağladığı etkileri ile özellikle kadınlar tarafından tedavi amacı ile de kullanım sağlanmaktadır.

    takvim.com.tr
    Damla sakızı sabunu ne işe yarar?

    Damla sakızı sabunu, genellikle hasarlı ciltlere sahip kişiler tarafından kullanılmaktadır. Sabunun en bilinen özellikleri arasında yer alan varis görünümlerinin giderilmesi ve rosacea hastalığının tedavi sürecinde etkili olması yer almaktadır. Sağladığı etkileri ile özellikle kadınlar tarafından tedavi amacı ile de kullanım sağlanmaktadır.


    Damla Sakızı Sabununun Faydaları Nelerdir?
    Damla sakızı sabununun faydaları arasında hem bakım ve hijyen hem de alternatif tedavi seçenekleri yer almaktadır. Sabunun sağlamış olduğu faydaların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;
    • Cildin yağ dengesini sağlar.
    • Aşırı yağ üretimini engeller.
    • Sivilce, akne ve siyah nokta oluşumlarının giderilmesini sağlar ve tekrar oluşmalarını engeller.
    • Cildin ihtiyaç duyduğu nem oranını dengeler.
    • Daha canlı ve pürüzsüz bir cilt yapısına kavuşmanızı sağlar.
    • Ciltte farklı nedenler ile meydana gelebilen; kaşıntı, kızarıklık ve cilt yaralarının iyileşme süreçlerini hızlanırdır.
    • Gün içerisinde, çevresel faktörler nedeni ile kirlenen cilt gözeneklerini temizler.


    • Cildin daha rahat bir şekilde nefes almasını sağlar.
    • Damla sakızının antiseptik özelliği bulunmaktadır.
    • Vücut üzerinde kullanımı, varisli bölgelerin iyileşmesini sağlar.
    • Cildin ölü hücrelerden kurtulmasında etkilidir.
    • Sabunun sahip olduğu özellikler, eklem ve kemik ağrılarının giderilmesinde etkilidir.
    • Cilt yapısını onarıcı özelliğe sahiptir.
    • Güneş alerjisine ve güneş lekelerine karşı koruyucu özelliğe sahiptir.
    • Saç dökülmelerinin engellenmesine katkı sağlar.
    • Kepek problemlerinin giderilmesinde etkilidir.
    • Saç derisinde meydana gelen bakterilerin giderilmesini sağlar.


        Damla Sakızı Sabunu Nasıl Kullanılır?
        Damla sakızı sabunu kullanımı gerçekleştirilirken, uygulama yapılacak bölgeyi ıslatmanız gerekmektedir. Köpürtülen sabunu uygulamak istediğiniz bölgeye sürebilirsiniz. Damla sakızı sabunun kullanımında, diğer sabunlardan farklı olarak bulunan bir özellik mevcuttur. Sabunu uygulayacağınız bölgeye en az üç ya da dört dakika masaj yapmanız ve ardından bol su ile durulamanız gerekmektedir. Bu sayede, sabunun etkisi aktif hale gelir. Aynı şekilde saçlarınız için kullanım sağlarken de saç derisine hafif hareketler ile birkaç dakika masaj yapmanız, daha etkili sonuçlar sağlamanıza yardımcı olacaktır. Sabun kullanımından hızlı ve etkili sonuçlar almak için mümkün ise her gün kullanım sağlamalısınız.


        Damla Sakızı Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
        Damla sakızı sabununun kullanılacağı cilt tipleri, karma, yağlı ve kuru olmak üzere hepsini kapsamaktadır. Tüm cilt tiplerinde rahatlıkla kullanım sağlanabilir. Sabunun sağladığı temizlik ve hijyen özelliği, cilt tiplerinin hepsinde etkilidir. Karma ve yağlı ciltlerin sebum oluşumunu dengeler. Kuru cilt tiplerinin ise nemlenmesine katkı sağlar ve daha yumuşak bir görünüme kavuşmalarına imkan sunar. Sabunu ayrıca, tüm vücut ve saç tiplerinde de kullanabilirsiniz. Cildinizin temizlenmesini ve hasarlı cilt yüzeyinin iyileşmesine katkı sağlar. Ağrılarınızın hafiflemesinde etkili rol oynar. Saçların ve saç derisinin bakımlarını gerçekleştirirken, saha sağlıklı uzamalarında da etkilidir.


        Damla Sakızı Sabununun İçeriğinde Neler Var?
        Damla sakızı sabununun içeriği, sakız ağacının reçinesine sahiptir. Ülkemizde Çeşme'de ve Sakız Adası'nda yetişen sakız ağacı, özel bir reçineye sahiptir. Bu reçinenin özenle toplanması ve sabun yapımı için gerekli olan özel işlemlerin ardından, damla sakızı sabunu oluşumunu tamamlamaktadır. Kullanım sağlanan reçine, antiseptik özelliğe sahiptir. Sabun üretimi aşamasında hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. İnsan cildine ve sağlığa zararlı ürün barındırmayan bu sabun, tamamen doğal içeriklere sahiptir. Bu özelliği ile günlük bakım ve kişisel temizlik rutinlerinde gönül rahatlığı ile kullanım sağlanabilir.
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        Haberler Haberler Damla sakızı sabunu faydaları nelerdir? Damla Sakızı sabununun içeriğinde neler var? Damla sakızı sabunu ne işe yarar?
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