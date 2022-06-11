Anestezi uzmanı nasıl olunur? Anestezi uzmanı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları

Anestezi uzmanı olabilmek için öncelikle anestezi doktoru olmak gereklidir. Tıp fakültesinin kazanılmasından ve 6 yıl okunmasından sonra anestezi uzmanı olabilmek için TUS'a girilir. Sınav kazanıldıktan sonra da anestezi alanında 4 yıl boyunca uzman doktor olarak çalışılır. 4 yılın sonunda kişilere anestezi uzmanı unvanı verilir.

Anestezi Uzmanı Olmanın Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anestezi uzmanı olacak kişilerin yapmaları gereken tek şey, girmiş oldukları sınavların başarı ile sonuçlanmasıdır. Tıp fakültesini bitirdikten sonra kişiler, uzmanlık sınavına girerek bu alanda yeterli olduklarını kanıtlarlar. TUS'un da kazanılmasından sonra farklı bir yere yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.