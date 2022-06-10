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    • Haberler
    • 10.06.2022 23:08
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    • 10.06.2022 23:08
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    Ortalama 70 olursa teşekkür alınır mı? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf e-Okul takdir - teşekkür hesaplama! Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır?

    Haziran ayının sonları yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve velisi Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Çocuklarının ikinci dönem derslerinden sonra başarılı bir ortalama ile geçip geçmeyeceğini merak eden veliler E-Okul üzerinden takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Takdir ve teşekkür belgesinin alınıp alınmayacağı, neye göre nasıl hesaplanacağına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Ortalama 70 olursa teşekkür alınır mı? Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ortalama 70 olursa teşekkür alınır mı?

    Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? E-Okul üzerinden takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşırken gündemde yoğun bir şekilde karnelere dair bilgiler araştırılır oldu. Özellikle takdir ve teşekkür hesaplamasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, Ortalama 70 olursa teşekkür alınır mı? Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır? İşte merak edilenler!

    E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    * Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın.

    * İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

    * Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

    TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

    Yönetmeliğe göre;

    Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

        70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

        85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

        Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

        Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

        Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2021-2022 eğitim öğetim dönemi 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılındaki ara tatil, yarıyıl tatili ve sınav takvimleri ise ilerleyen günlerde belli olacak.
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        Haberler Haberler Ortalama 70 olursa teşekkür alınır mı? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf e-Okul takdir - teşekkür hesaplama! Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır?
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