LGS'YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK, NASIL YERLEŞECEK?

LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor. Dolayısıyla LGS sınavına girmeyen öğrenciler de liselere yerleştirilecek. Peki ama nasıl? İşte detaylar...

LGS'ye giremeyen öğrenciler okul puanlarını kullanarak yerel yerleştirme ile okul tercihi yapabilecek.

LGS'YE GİRMEYENLER TERCİH YAPABİLİR Mİ, NASIL?

2018'den bu yana liseye geçişte sınavlı ve sınavsız iki yol uygulanıyor. Biri LGS ile yerleştirme diğeri de sınavsız yani okul puanıyla adresilerine en yakın okula kayıt şeklinde yapılıyor.

LGS sınav puanıyla öğrenci her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı veriliyor. Geçen yıl MEB tercih hakkını 10'a çıkarmıştı.

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabiliyor.

Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabiliyor. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Yani LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilecek.