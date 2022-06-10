Koruyucu aile olma şartları nelerdir, kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu aile maaşı ne kadardır? İşte başvuru evrakları ve belgeler

👉Güncel olarak belirlenmiş koruyucu aile olabilme koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• Sürekli Türkiye'de ikamet etmek
• 25-65 yaşları arasında olmak
• Sürekli olarak bir yerde çalışmak veya düzenli bir gelire sahip olmak
• En az ilkokul mezunu olmak
• Evlat edinilecek olan çocuğun öz anne ve babası olmamak
Bu resmi şartlara ek olarak koruyucu aile olmak isteyen kişilerin hoşgörülü, sabırlı, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen, koruyucu aile olduktan sonra çocuğun yararına çalışmak için kendisini hazır hisseden kişiler olmaları da gereklidir. İlgili bakanlık eğer resmi şartların yanında manevi olarak kendilerini hazır görmeyen aile ya da kişilere de koruyucu aile olma durumunu uygun görmeyebilir.
👉Koruyucu Aile Nedir?
Koruyucu aile, maddi ya da manevi olarak kendi çocuğuna bakmakta zorluk çeken ailelerin çocuklarının daha iyi bir hayata sahip olabilmeleri için geçici bir süreliğine farklı bir aileye teslim edildiği ailelere verilen isimdir. Koruyucu aileler gönüllü veya ücretli olabilir. Ayrıca, aile isterse çocuğa koruyucu aile olduktan sonra evlat da edinebilir.
👉Koruyucu aile maaşı Ne Kadardır?
Bir çocuğa koruyucu aile olduktan sonra ailelere aylık olarak ödenen maaş ücretleri, koruyucu aile olunmuş çocuğun yaş grubuna göre değişiklik gösterir:
• 0-3 Yaş: 923 TL
• 4-5 Yaş: 1.384 TL
• 1.-4. ve sınıflar ve 5.-8 sınıflar (6-14 Yaş, İlköğretim): 1.589 TL- 1.639 TL
• 15-18 Yaş (Lise ve Dengi): 1785 TL
• 19 Yaş+ (Yüksek Öğrenim): 2021 TL
Koruyucu ailelere verilmekte olan bu ücretlerin içinde çocuklara devlet tarafından harçlık olarak verilen gösterge rakamları da dahildir. Lise ve dengi okul yaşına gelene kadar çocuklara ayrıca ücret verilmez. Ancak yüksek öğrenime başlamış olan çocukların gösterge harçlıkları kendilerine ait olarak açılmış hesaplara yatırılır.
👉Koruyucu Aile Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Bakar?
Koruyucu aile olmuş ailelerin kendi korumalarına almış oldukları çocuklara bakma sorumlulukları, çocuklar 18 yaşını doldurana kadar devam eder. Çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra kişiler, taleplerine göre çocuğun ya da çocukların koruyucu ailesi olmaya devam etmek zorunda değildir. Ancak eğer çocuklar ile ortak bir karar ile koruyucu aileleri olmak istiyorlarsa, koruyucu aileleri olarak kalmaya devam edebilirler.
👉Koruyucu Aile Çocuğu Seçebilir Mi?
Koruyucu ailelerinin istedikleri çocuk için koruyucu aile olma durumları mevcuttur. Ancak koruyucu ailesi olacakları çocuğun hangi eğitim durumunda ve yaş grubunda olacağı, genellikle bakanlık yetkilileri tarafından belirlenir. Eğer aileler, kendilerinin yönlendirilmiş oldukları yaş grubundan farklı bir grup için koruyucu aile olmak istiyorlarsa, isteklerini yetkililer ile paylaşmalarından sonra çocuklarını seçebilirler.