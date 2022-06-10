

Kafirun Suresi Kaç Ayet?

Kafirun Suresinin ayet sayısı 6'dır. Kuran-ı Kerim'in 109. ve en kısa surelerinden biri olan sure, Mekke'de nazil olmuştur. İlk ayeti ise kafirlere ithafen başladığı için bu ismi almıştır. Kafirun kelime anlamı olarak inkarcılar demektir. Bazı dini kaynaklarda Kafirun Suresinin faziletleri, anlamı ve meali gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Namazda okunan sureler arasında yer alan Kafirun Suresinin okunuşu, gün içerisinde sık sık yapılmalıdır. Çünkü surenin fazileti ve faydaları oldukça fazladır. Tevhid ilkesinin bir sembolü olarak Mekke döneminin ilk zamanlarında inen bir sure olan Kafirun, Mekkeli müşriklerden bahsedilerek aslında tüm putperestlere ilan edilmek üzere iman ve şirkin aynı şeyler olduğunu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik olmadığını belirtir. Dolayısıyla da ikisinin bir arada bulunmasının, iki inanç sistemi arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmayacağını kesin bir dil ile ifade etmiştir.