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    • Haberler
    • 10.06.2022 08:05
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    • 10.06.2022 08:05
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    Kafirun Suresi fazileti nedir? Kafirun Suresi okunuşu, Türkçe anlamı! Kafirun Suresi kaç ayet?

    Kafirun Suresi fazileti nedir? Kafirun Suresi okunuşu, Türkçe anlamı! Kafirun Suresi kaç ayet? Soruları müslümanların gündeminde. Kafirun Suresi, adından da anlaşılabileceği gibi kafirler ile alakalı gönderilmiş olan bir suredir. Kafirun Suresi, Mekke döneminde gönderilmiş olan bir suredir. Yatmadan önce bu sureyi okumak, kişiyi bütün yaratılan varlıklara karşı korumaktadır. Ayrıca Kafirun Suresi, inen 18.sure olarak bilinir. Surelerin iniş sıralarına göre 18.sure olan Kafirun suresi, Maun Suresinden sonra ve Fil Suresinden önce Mekke’de inmiştir.

    takvim.com.tr
    Kafirun Suresi okunuşu, Türkçe anlamı!

    Kafirun suresi diğer ismi ile Sureye Mukaşkışe, Kuran-ı Kerim'in 109.suresi olma özelliği taşır. 30.cüzde yer alan sure, 6 ayetten meydana gelmiştir. Bundan dolayı da kısa sureler arasında yer alarak ezberlenmesi oldukça kolaydır. Kafirun Suresi, inkarcılara ithafen gönderilen bir suredir. Kafirlerin Peygamber Efendimize olmayacak bir teklif ile gelmeleri ile Kafirun Suresi gönderilmiştir.


    Kafirun Suresi Kaç Ayet?
    Kafirun Suresinin ayet sayısı 6'dır. Kuran-ı Kerim'in 109. ve en kısa surelerinden biri olan sure, Mekke'de nazil olmuştur. İlk ayeti ise kafirlere ithafen başladığı için bu ismi almıştır. Kafirun kelime anlamı olarak inkarcılar demektir. Bazı dini kaynaklarda Kafirun Suresinin faziletleri, anlamı ve meali gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Namazda okunan sureler arasında yer alan Kafirun Suresinin okunuşu, gün içerisinde sık sık yapılmalıdır. Çünkü surenin fazileti ve faydaları oldukça fazladır. Tevhid ilkesinin bir sembolü olarak Mekke döneminin ilk zamanlarında inen bir sure olan Kafirun, Mekkeli müşriklerden bahsedilerek aslında tüm putperestlere ilan edilmek üzere iman ve şirkin aynı şeyler olduğunu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik olmadığını belirtir. Dolayısıyla da ikisinin bir arada bulunmasının, iki inanç sistemi arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmayacağını kesin bir dil ile ifade etmiştir.


    Kafirun Suresi Nasıl Okunur?
    Kafirun Suresinin Arapça okunuşu aşağıdaki şekilde verilmiştir:
    • Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
    • Kul yâ eyyuhe'l-kâfirûn.
    • Lâ a'budu mâ ta'budûn.
    • Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud.
    • Velâ ene âbidun mâ abedtum.
    • Velâ entum âbidûne mâ a'bud.
    • Lekum dînukum veliye dîn.

    Kafirun Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
    Kafirun Suresinin Türkçe meali şu şekildedir:
    • De ki: "Ey inkârcılar!
    • Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.
    • Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
    • Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
    • Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
    • Sizin dininiz size, benim dinim banadır."



        Kafirun Suresinin Fazileti Nedir?
        Kafirun Suresinin faziletleri oldukça fazladır. Bunlardan bazıları; Kafirun Suresini devamlı okuyan kişiler, şirke düşmekten korunurlar. Manevi anlamda oldukça değerli olan sure, özellikle de gece okunduğu zaman kişinin rızkı açılır, bolluk ve berekete kavuşur. Rivayet edilen bir Hadis-i Şerif'te ise Kafirun suresini okumak, Kuran-ı Kerim'in dörtte birini okumaya denk tutulmuştur. Yine başka bir rivayete göre ise Peygamber Efendimiz, uyumak için yatacağınız zaman Kafirun suresini okumanın şirkten koruyacağı söylenir. Kafirun Suresinin maddi ve manevi açılardan oldukça değerli olduğu, sabah ve akşam okuyarak faziletlerinden yararlanılması gerekli olan bir dua olduğu rivayet edilmektedir. Sure, içerisinde pek çok sırrın da bulunduğu bir suredir. Surenin sırlarına ulaşarak yararlarına kavuşabilmek için sabırla okumak önemlidir. İbadetlerin dışında kalan zamanlar içerisinde de sıklıkla okunması gereken bir duadır. Namazda okunan bir sure ve kısa olması sebebi ile pek çok kişinin ezberinde yer alan bir suredir. Surenin sıklıkla okunması kolay ancak sırlarının oldukça fazla olması önemlidir.


        Kafirun Suresi Neden Bahseder?
        Kafirun Suresinin bahsettiği konu, surenin Mekke döneminde ilk yıllarda indirilmiş olması sebebiyle Hz. Peygamberimizin müşriklerin taptığına tapmayacağını anlatır. Aynı zamanda onların da Hz. Peygamberin taptıklarına tapmayacaklarından bahseder. Yani burada müminlerin yalnızca bir Allah'a kulluk etmeleri gerektiği vurgulanır. Allah'a şirk koşulmayacağını, putperestlerin Peygamber Efendimizi kendi dinlerine çekebilme ihtimalinin söz konusu olamayacağını ve böyle bir beklentileri var ise bunları kırmayı amaçlayan sözlerden bahsedilmektedir. Kısacası putperestlerin ve müminlerin dinlerinin farklı olması ve bu iki din arasında uzlaşma olmayacağını anlatır. Surenin son ayeti ise "Sizin dininiz size, benim dinim banadır." denilir ve bir kere daha vurgulanmış olur.
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        Haberler Haberler Kafirun Suresi fazileti nedir? Kafirun Suresi okunuşu, Türkçe anlamı! Kafirun Suresi kaç ayet?
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