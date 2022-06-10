Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? Hakim Savcı mülakat sonuçları 2022 sorgulama ekranı!

Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Hakim ve savcı alımı hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Henüz konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,