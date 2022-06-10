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    • Haberler
    • 10.06.2022 08:02
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    • 10.06.2022 08:02
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    BELLİ OLDU! 2022 Diyanet vekalet kurban kesim bedeli bu sene kaç para? Diyanet 2022 kurban bedeli kaç TL oldu? Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları!

    SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde ve yurt dışında ne kadar olduğunu açıkladı. Peki, Diyanet 2022 kurban bedeli kaç TL oldu? 2022 Diyanet vekalet kurban kesim bedeli bu sene kaç para? Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları!

    takvim.com.tr
    Diyanet 2022 kurban bedeli kaç TL oldu? 2022 Diyanet vekalet kurban kesim bedeli bu sene kaç para?

    Diyanet İşleri Başkanı tarafından 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte, "Diyanet 2022 kurban bedeli kaç TL oldu? 2022 Diyanet vekalet kurban kesim bedeli bu sene kaç para?" sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar!

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

    2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlemişti.

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

        BU SENEKİ KURBAN FİYATLARI

        Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları da tekrar gündeme geldi. Fiyatların geçen yıla göre ikiye katlanacağı öngörülüyor. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi. Bu öngörü de geçen yıla göre iki kat artış anlamına geliyor.

        "BÜYÜKBAŞ 60-70 BİN, KÜÇÜKBAŞ 3-4 BİN OLUR"

        9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarıyla ilgili konuşan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hala kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi.

        İKİYE KATLANACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

        2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu. Civil'in söylediği gibi artışlar yaşanırsa kurbanlık fiyatları geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak.
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        Haberler Haberler BELLİ OLDU! 2022 Diyanet vekalet kurban kesim bedeli bu sene kaç para? Diyanet 2022 kurban bedeli kaç TL oldu? Diyanet Kurban Bağış 2022 fiyatları!
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