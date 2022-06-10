Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi Olmak İçin KPSS Puanı Kaç Olmalıdır?

Bekçilik için KPSS puanı şartı aranmaz. Bu nedenle de bekçi olmak isteyen kişilerin KPSS puanına ihtiyacı yoktur.

Bekçilik Sınavında Ne Sorulur?

Bekçilik sınavı sorularının tümü test sorularından oluşur. Sınava girecek olan kişilere toplamda 100 soru sorulur. Sınav sorularının konu dağılımları ise şu şekildedir:

• Türkçe (Ortaöğretim düzeyi): 20

• Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi): 15

• Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi): 15

• Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi): 15

• Matematik (Ortaöğretim düzeyi): 15

• Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi): 20

Bu soruların 50 tanesine doğru cevap vermiş ve 50 puan almış olan kişiler, sınavı geçmiş sayılır. Ancak daha fazla doğrusu olan kişiler, başvurunun çok fazla olması durumlarında daha avantajlı sayılır.