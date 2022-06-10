ais.osym.gov.tr giriş ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı! ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? YKS TYT AYT sınava nerede gireceğimi nasıl öğrenirim?

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2022 üniversite sınavı YKS'ye yalnızca sayılı zaman kala öğrenciler ve aileleri sınava nerede giriş yapılacağını merak ediyor. YKS giriş belgesi alma ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Açıklama için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından öğrenciler hangi okulda sınava gireceğini önceden görmek istiyor. Peki, ÖSYM sınav yerlerine nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş ile YKS sınav yeri öğrenme ekranı! YKS TYT AYT Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi.
YKS NE ZAMAN?
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.