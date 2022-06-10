Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.06.2022 09:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2022 09:01
    ABONE OL

    3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınır mı? Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede sınıf geçme şartları neler?

    Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Bu sene sınıfta kalma var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Sınıfta kalma olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler liselerde sınıfta kalma olup olmayacağı hakkında sorgulama yapıyor. Peki Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede sınıf geçme şartları neler? 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınır mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi?

    Okulların kapanmasına az bir süre kala 'Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede sınıf geçme şartları neler?' soruları merak edilip araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi itibariyle liselerde sınıfta kalma uygulaması devam edecek. Peki, 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınır mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi itibariyle liselerde sınıfta kalma uygulaması devam edecek. Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

    LİSEDE ORTALAMA 50 ÜSTÜ OLURSA SINIF GEÇİLİR Mİ?

    2021-2022 eğitim öğretim dönemi itibariyle liselerde sınıfta kalma uygulaması devam edecek. Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

    2021-2022 eğitim öğretim döneminde Lisede Sınıfta Kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

    LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

    Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen eğitim sürecinde sınavlar da online yapılmış, bu süreçte sınıfta kalma kuralı da uygulanmamıştı. Normalleşme süreci ile birlikte eğitimin yüz yüze devam etmesi, bazı kuralları yeniden uygulamaya geçirdi. Yaklaşık iki yıldır online eğitim kuralları ile okullarını devam ettiren öğrenciler, uzun aranın ardından yeniden bu kurallara adaptasyon yaşamaya çalışıyor. Bu nedenle özellikle derslerinde zayıf notu olan öğrenciler, kaç zayıfla sınıfta kalındığını araştırmaya başladı.

    Eylül ayında tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte eski kurallar uygulamaya geçirildi. Bu uygulamalar kapsamında sınıfta kalma durumu da hem öğrencilerin hem de velilerin yeniden gündeminde yer edindi. Karneleri almaya sayılı günler kala öğrenciler lisede sınıfta kalma olup olmadığını sorgulamaya başladı. Online eğitimin sona ermesi ve yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte lisede kalma uygulamasına da devam edilecek.

        LİSEDE KAÇ ZAYIFLA KALINIR?

        Karne günü yaklaşırken, sınıfta kalma ihtimali olan öğrenciler, kaç zayıfla sınıfta kalındığını araştırmaya başladı. Ortalaması 50'nin üzerinde olan öğrenciler direkt sınıf geçerken, ortalaması 50'nin altında kalan ve 3 dersten fazla zayıfı olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmak durumunda kalacak. Bunun yanı sıra alt sınıflardan toplam sorumlu ders sayısı 6 dersten fazla ise bu öğrencilere sınıfta kalma uygulanacak.

        LİSEDE 3 ZAYIFI OLAN SINIF TEKRARI MI YAPIYOR?

        Lise eğitimi süresince 3 zayıfı olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçerken, 3 dersten fazla dersin zayıf olması durumunda sınıfta kalıyor. Alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar da yine sınıf tekrarı ediyor.

        12. SINIFTA DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMA VAR MI?

        Lisede sınıfta kalma ve sınıf tekrarlarını gerektiren nedenler araştırılırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıflar için müjdeli haberi verdi. 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sorunu ile ilgili ilk kez konuşan Bakan Özer, "Biz öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. Onun için ilk kez buradan açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." ifadelerini kullandı.

        LİSEDE SINIF TEKRARI NEDEN YAPILIR?

        Lisede okuyan bir öğrencinin sınıf tekrarı yapma uygulamasına tabi tutulması için bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlardan ilki, iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması durumudur. Diğer şart ise işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin beceri sınavı puanının en az 50 olmak şartıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanlarının aritmetik ortalamasının en az 50 ya da beceri sınav puanının 70 olması şartıdır.

        LİSEDE DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALINIR MI?

        Yüz yüze eğitim sistemine yeniden dönüş yapılması ile birlikte okullarda devam zorunluluğu da yeniden uygulamaya geçirildi. Lisede mazeretsiz bir şekilde devamsızlık sınırını aşan öğrencilere sınıfta kalma kuralı uygulanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Haberler 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınır mı? Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede sınıf geçme şartları neler?
            SON DAKİKA