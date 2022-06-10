3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınır mı? Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede sınıf geçme şartları neler?

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen eğitim sürecinde sınavlar da online yapılmış, bu süreçte sınıfta kalma kuralı da uygulanmamıştı. Normalleşme süreci ile birlikte eğitimin yüz yüze devam etmesi, bazı kuralları yeniden uygulamaya geçirdi. Yaklaşık iki yıldır online eğitim kuralları ile okullarını devam ettiren öğrenciler, uzun aranın ardından yeniden bu kurallara adaptasyon yaşamaya çalışıyor. Bu nedenle özellikle derslerinde zayıf notu olan öğrenciler, kaç zayıfla sınıfta kalındığını araştırmaya başladı.

Eylül ayında tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte eski kurallar uygulamaya geçirildi. Bu uygulamalar kapsamında sınıfta kalma durumu da hem öğrencilerin hem de velilerin yeniden gündeminde yer edindi. Karneleri almaya sayılı günler kala öğrenciler lisede sınıfta kalma olup olmadığını sorgulamaya başladı. Online eğitimin sona ermesi ve yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte lisede kalma uygulamasına da devam edilecek.